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***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

10.06.2021 19:34



***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankara Gölbaşı Koparan/Koparan-İmar Mahallesi 27 Adet Parsele İlişkin Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
21.03.2021
Açıklamalar

Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş Gayrimenkul Değerleme Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941821


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FENER 36,54 468.067.856 % 9,99  
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Riyal 2,2407 2,2520 % 0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.900 1.900 1,91  
Altın Gr. 515 515 0,63  
Cumhuriyet 3.401 3.453 -54,00  
Tam 3.387 3.474 -50,14  
Yarım 1.637 1.681 -24,26  
Çeyrek 821 840 -12,13  
Gümüş.Ons 28,09 28,12 0,12  
Gümüş Gr. 7,60 7,61 0,02  
B. Petrol 72,28 72,28 -0,24  
Seans Raporu 18:05
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