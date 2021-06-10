***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
10.06.2021 19:16
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Yetkin Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankara İli, Çankaya (2 Adet),Etimesgut (3 Adet), Gölbaşı (30 Adet),Keçiören (3 Adet), Altındağ (1 Adet), Mamak (1 Adet), Yenimahalle (2 Adet) İlçelerinde Kayıtlı Olan Toplam 42 Adet Parsele İlişkin Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
21.03.2021
Açıklamalar
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş Gayrimenkul Değerleme Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941815
BIST
18:051.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,18
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.455
18:058,3722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0557
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
18:0510,1357
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -0,1419
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
18:05504,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -9,67
|Açılış
|: 504,81
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
504,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|20,76
|1.039.844
|% 9,96
|
|OYYAT
|22,54
|154.030.334
|% 9,95
|
|BERA
|27,02
|108.733.280
|% 9,93
|
|BOBET
|5,35
|449.133.468
|% 9,86
|
|EUKYO
|5,86
|3.063.626
|% 8,32
|
|CLEBI
|230,50
|130.037.867
|% -10,00
|
|TKURU
|157,70
|5.721.234
|% -9,99
|
|YESIL
|3,16
|18.694.924
|% -9,97
|
|RODRG
|17,00
|1.089.004
|% -7,81
|
|DIRIT
|5,10
|381.029
|% -7,27
|
|THYAO
|14,59
|1.574.580.854
|% 1,11
|
|GARAN
|8,46
|1.187.680.101
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,22
|1.124.039.850
|% 2,78
|
|ASELS
|15,61
|613.418.642
|% -0,57
|
|TUPRS
|103,70
|590.572.676
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,22
|1.124.039.850
|% 2,78
|
|YKBNK
|2,27
|525.246.545
|% -0,87
|
|ZRGYO
|1,63
|322.524.560
|% 0,62
|
|GARAN
|8,46
|1.187.680.101
|% -0,24
|
|THYAO
|14,59
|1.574.580.854
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3614
|8,3728
|% -0,65
|
|Euro
|10,1194
|10,1364
|% -1,37
|
|Sterlin
|11,7708
|11,8298
|% -1,19
|
|Frank
|9,2736
|9,3294
|% -1,16
|
|Riyal
|2,2251
|2,2362
|% -0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|-23,01
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-9,74
|
|Cumhuriyet
|3.367
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.346
|3.430
|-44,14
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|-21,35
|
|Çeyrek
|811
|830
|-10,67
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|-0,06
|
|B. Petrol
|72,88
|72,88
|0,36
|