***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşYetkin Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiAnkara İli, Çankaya (2 Adet),Etimesgut (3 Adet), Gölbaşı (30 Adet),Keçiören (3 Adet), Altındağ (1 Adet), Mamak (1 Adet), Yenimahalle (2 Adet) İlçelerinde Kayıtlı Olan Toplam 42 Adet Parsele İlişkin Gayrimenkul Değerleme RaporuRapor Tarihi21.03.2021AçıklamalarBaşkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş Gayrimenkul Değerleme Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941815BIST