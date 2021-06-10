***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
10.06.2021 16:22
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş Kar Dağıtım Politikası
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941752
BIST
16:301.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,69
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
16:308,5079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0820
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4729
16:3010,3721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0949
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3173
16:30515,51
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -6,14
|Açılış
|: 515,51
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler16:30
|EMKEL
|2,09
|5.901.147
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.882.547
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|430.150.458
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|13.728.729
|% 9,99
|
|MZHLD
|48,10
|4.584.833
|% 9,97
|
|YESIL
|3,51
|67.520.113
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.199.571
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|359.399.357
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|26.409.534
|% -9,95
|
|KOZAL
|129,10
|1.908.265.248
|% 2,87
|
|GARAN
|8,47
|1.227.542.214
|% 1,32
|
|THYAO
|14,47
|918.533.929
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,13
|545.120.782
|% 4,41
|
|KOZAA
|16,44
|476.446.401
|% 0,86
|
|EKGYO
|2,13
|545.120.782
|% 4,41
|
|YKBNK
|2,30
|432.316.346
|% 1,32
|
|GARAN
|8,47
|1.227.542.214
|% 1,32
|
|IHLAS
|0,63
|60.294.846
|% 1,61
|
|IHLGM
|1,27
|115.195.804
|% 2,42
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5058
|8,5079
|% -0,95
|
|Euro
|10,3640
|10,3721
|% -0,91
|
|Sterlin
|11,9566
|12,0165
|% -1,08
|
|Frank
|9,4127
|9,4694
|% -1,44
|
|Riyal
|2,2559
|2,2672
|% -1,21
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|-1,12
|
|Altın Gr.
|516
|516
|-5,71
|
|Cumhuriyet
|3.415
|3.467
|-40,00
|
|Tam
|3.396
|3.484
|-41,10
|
|Yarım
|1.642
|1.685
|-19,88
|
|Çeyrek
|823
|843
|-9,94
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|-0,08
|
|B. Petrol
|72,77
|72,77
|0,55
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:43GEDIK
Yüzde 4.20 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 203, 392 adet işlem
-
16:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 9 artarak (% 0.83 ) 1, 563
-
16:41XU100
Endeks 1, 460 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 12, 513.00 milyon TL de
-
16:40BERA
Yüzde 6.69 oranında artışla 24.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 689, 033 adet işlem
-
16:39GSDDE
Yüzde 10.00 oranında artışla 6.71 lira fiyatla işlem gören hissede 578, 621 adet işlem