***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Kızılırmak Mah. Ufuk Üni. Cad. No:13/A-B Çukurambar/ANKARAİnternet Adresi www.baskentdogalgaz.com.trElektronik Posta AdresiE-postabilgiedinme@baskentdogalgaz.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksKızılırmak Mah. Ufuk Üni. Cad. No:13/A-B Çukurambar/ANKARA (0312)584 04 29 (0312)230 81 09Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSEÇİL HIZLI UZMAN 01.10.2020 (0312)584 04 29 secilhizli@baskentdogalgaz.com.tr SPL DÜZEY3 SPL TÜREV ARAÇLAR SPL KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME 211074Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı (her çeşit gazlı yakıtın, ana boru sistemiyle dağıtımı ve tedariki)Şirketin Süresi SüresizPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPAY 11.06.2021 TÜRKİYE BİST YILDIZ PAZARSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 1000000 TRY 0,143 ADAY GÖSTERME İşlem GörmüyorB Nama 1 TRY 1000000 TRY 0,143 ADAY GÖSTERME İşlem GörmüyorC Nama 1 TRY 698000000 TRY 99,714 İMTİYAZSIZYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET TORUN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 01.06.2013 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI Torunlar Gıda, Torunlar Enerji ve Torun Yapı İnşaat Taahhüt Taşımacılık ve Lojistik A.Ş.'de Yönetim Kurulu başkanı, Nokta İnşaat A.Ş. ve TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,TTA Gayrimenkul Yatırım Geliştirme ve Yönetim A.Ş. Pakyağ Endüstriyel Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Netsel Turizm Yatırımları A.Ş., Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş., 'de Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 A,B,C Bağımsız Üye Değil Hayır YOKAZİZ TORUN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Torunlar GYO ve TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Torunlar Gıda, Torunlar Enerji Başkan Vekili,Netsel Turizm Yatırımları A.Ş. TTA Gayrimenkul Yatırım Geliştirme ve Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 A,B,C Bağımsız Üye Değil Hayır YOKİSMAİL KAZANÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 01.06.2013 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Torunlar Enerji ve Torunlar Gıda ve TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi, Torunlar GYO Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 A,B,C Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim,Aday Gösterme,Riskin Erken Saptanması ve Ücret KomiteleriMAHMUT KARABIYIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Torunlar GYO'da Yönetim Kurulu Üyesi,Netsel Turizm Yatırımları A.Ş.ve Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 A,B,C Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim,Aday Gösterme,Riskin Erken Saptanması KomiteleriYUNUS EMRE TORUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 16.03.2021 İcrada Görevli İcra Kurulu Başkanı EE Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TT Gayrimenkul ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Hayhay Bilişim ve Teknoloji Hiz. A.Ş. CELAL ALTUNKAYNAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hakim 01.03.2016 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yok Hayır 0 Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim,Aday Gösterme,Ücret KomiteleriİLHAMİ ÖZŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 01.03.2016 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Petkim Petrokimya Holding A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim,Kurumsal Yönetim,Aday Gösterme,Ücret,Riskin Erken Saptanması KomiteleriYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerASIM YÜKSEL Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı yokMUHAMMED ÖMER AYLA Ticari Direktör Üst Düzey Yönetici yok yokGÖKHAN DEMİR Bilgi Sistemleri Direktörü Üst Düzey Yönetici Yok YokFARUK COŞKUN Yatırımlar Direktörü İnşaat Mühendisi Ticari Direktör YokHÜSEYİN IŞIK DENİŞ İşletme Direktörü Mühendis Yok YokRECEP DENİZCİ Mali İşler Direktörü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yok Yok