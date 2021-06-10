***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.06.2021 18:49
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Kızılırmak Mah. Ufuk Üni. Cad. No:13/A-B Çukurambar/ANKARA
İnternet Adresi www.baskentdogalgaz.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
bilgiedinme@baskentdogalgaz.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Kızılırmak Mah. Ufuk Üni. Cad. No:13/A-B Çukurambar/ANKARA (0312)584 04 29 (0312)230 81 09
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
SEÇİL HIZLI UZMAN 01.10.2020 (0312)584 04 29 secilhizli@baskentdogalgaz.com.tr SPL DÜZEY3 SPL TÜREV ARAÇLAR SPL KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME 211074
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı (her çeşit gazlı yakıtın, ana boru sistemiyle dağıtımı ve tedariki)
Şirketin Süresi Süresiz
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY 11.06.2021 TÜRKİYE BİST YILDIZ PAZAR
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 1000000 TRY 0,143 ADAY GÖSTERME İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 1000000 TRY 0,143 ADAY GÖSTERME İşlem Görmüyor
C Nama 1 TRY 698000000 TRY 99,714 İMTİYAZSIZ
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET TORUN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 01.06.2013 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI Torunlar Gıda, Torunlar Enerji ve Torun Yapı İnşaat Taahhüt Taşımacılık ve Lojistik A.Ş.'de Yönetim Kurulu başkanı, Nokta İnşaat A.Ş. ve TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,TTA Gayrimenkul Yatırım Geliştirme ve Yönetim A.Ş. Pakyağ Endüstriyel Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Netsel Turizm Yatırımları A.Ş., Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş., 'de Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 A,B,C Bağımsız Üye Değil Hayır YOK
AZİZ TORUN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Torunlar GYO ve TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Torunlar Gıda, Torunlar Enerji Başkan Vekili,Netsel Turizm Yatırımları A.Ş. TTA Gayrimenkul Yatırım Geliştirme ve Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 A,B,C Bağımsız Üye Değil Hayır YOK
İSMAİL KAZANÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 01.06.2013 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Torunlar Enerji ve Torunlar Gıda ve TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi, Torunlar GYO Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 A,B,C Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim,Aday Gösterme,Riskin Erken Saptanması ve Ücret Komiteleri
MAHMUT KARABIYIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Torunlar GYO'da Yönetim Kurulu Üyesi,Netsel Turizm Yatırımları A.Ş.ve Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 A,B,C Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim,Aday Gösterme,Riskin Erken Saptanması Komiteleri
YUNUS EMRE TORUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 16.03.2021 İcrada Görevli İcra Kurulu Başkanı EE Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TT Gayrimenkul ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Hayhay Bilişim ve Teknoloji Hiz. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 A,B,C Bağımsız Üye Değil Hayır YOK
CELAL ALTUNKAYNAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hakim 01.03.2016 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yok Hayır 0 Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim,Aday Gösterme,Ücret Komiteleri
İLHAMİ ÖZŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 01.03.2016 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Petkim Petrokimya Holding A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim,Kurumsal Yönetim,Aday Gösterme,Ücret,Riskin Erken Saptanması Komiteleri
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ASIM YÜKSEL Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı yok
MUHAMMED ÖMER AYLA Ticari Direktör Üst Düzey Yönetici yok yok
GÖKHAN DEMİR Bilgi Sistemleri Direktörü Üst Düzey Yönetici Yok Yok
FARUK COŞKUN Yatırımlar Direktörü İnşaat Mühendisi Ticari Direktör Yok
HÜSEYİN IŞIK DENİŞ İşletme Direktörü Mühendis Yok Yok
RECEP DENİZCİ Mali İşler Direktörü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yok Yok
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941809
BIST