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***BASGZ* *BAYRK* *ZRGYO* *OZBAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

22.06.2021 14:32



***BASGZ******BAYRK******ZRGYO******OZBAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )

İlgili Şirketler [BASGZ, BAYRK, OZBAL, ZRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

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Bildirim İçeriği

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

Açıklamalar

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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
BASKENT DOGALGAZ GMYO 10 23/06/2021
BAYRAK TABAN SANAYI 55 23/06/2021
OZBAL CELIK BORU 90 23/06/2021
ZIRAAT GMYO 6 23/06/2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943552


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TKURU 168,40 5.959.410 % 9,99  
OZBAL 11,13 21.577.788 % 9,98  
ISGSY 10,29 34.731.683 % 9,94  
CEOEM 13,62 84.491.291 % 9,93  
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Altın Gr. 497 497 -5,99  
Cumhuriyet 3.293 3.342 -30,00  
Tam 3.279 3.361 -27,80  
Yarım 1.585 1.626 -13,45  
Çeyrek 795 813 -6,73  
Gümüş.Ons 25,82 25,85 -0,12  
Gümüş Gr. 7,21 7,22 -0,10  
B. Petrol 74,77 74,77 -0,13  
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