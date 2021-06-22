***BASGZ* *BAYRK* *ZRGYO* *OZBAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
22.06.2021 14:32
***BASGZ******BAYRK******ZRGYO******OZBAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [BASGZ, BAYRK, OZBAL, ZRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
BASKENT DOGALGAZ GMYO 10 23/06/2021
BAYRAK TABAN SANAYI 55 23/06/2021
OZBAL CELIK BORU 90 23/06/2021
ZIRAAT GMYO 6 23/06/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943552
BIST
17:231.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 12,49
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
17:238,6741
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0959
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6570
17:2310,3323
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -0,1248
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3108
17:23495,63
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -7,19
|Açılış
|: 495,63
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
494,49
BIST En Aktif Hisseler17:21
|VAKFN
|10,57
|164.393.118
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.959.410
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.577.788
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|34.731.683
|% 9,94
|
|CEOEM
|13,62
|84.491.291
|% 9,93
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,65
|994.627.144
|% -9,89
|
|BJKAS
|6,42
|191.861.333
|% -6,28
|
|AYCES
|73,95
|3.707.436
|% -4,70
|
|METUR
|6,11
|29.014.942
|% -4,38
|
|THYAO
|14,87
|1.409.148.465
|% 1,92
|
|BOBET
|5,65
|994.627.144
|% -9,89
|
|GARAN
|8,32
|785.612.128
|% 1,59
|
|EKGYO
|2,16
|505.635.420
|% 1,41
|
|BERA
|15,84
|502.102.360
|% 3,94
|
|EKGYO
|2,16
|505.635.420
|% 1,41
|
|BOBET
|5,65
|994.627.144
|% -9,89
|
|YKBNK
|2,19
|358.514.474
|% 1,39
|
|THYAO
|14,87
|1.409.148.465
|% 1,92
|
|GARAN
|8,32
|785.612.128
|% 1,59
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6717
|8,6737
|% -1,10
|
|Euro
|10,3268
|10,3326
|% -1,19
|
|Sterlin
|12,0290
|12,0893
|% -1,27
|
|Frank
|9,3996
|9,4562
|% -1,21
|
|Riyal
|2,3075
|2,3190
|% -1,03
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-5,00
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-5,99
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.342
|-30,00
|
|Tam
|3.279
|3.361
|-27,80
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|-13,45
|
|Çeyrek
|795
|813
|-6,73
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,85
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,10
|
|B. Petrol
|74,77
|74,77
|-0,13
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 7 artarak (% 0.77 ) 1, 526
-
17:34XU100
Endeks 1, 411 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 11, 488.00 milyon TL de
-
17:34YAPRK
Yüzde 5.91 oranında artışla 30.82 lira fiyatla işlem gören hissede 141, 110 adet işlem
-
17:32KUTPO
Yüzde 5.53 oranında artışla 43.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 322, 210 adet işlem
-
17:31KUTPO
Yüzde 5.49 oranında artışla 43.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 318, 392 adet işlem