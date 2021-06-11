***BASGZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
11.06.2021 09:14
***BASGZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., BASGZ.E işlem kod
11:451.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,97
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
11:458,3451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0828
|Açılış
|: 8,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
11:4510,1581
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,1195
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
11:45508,37
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -6,10
|Açılış
|: 508,37
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler11:44
|OYYAT
|22,54
|146.747.232
|% 9,95
|
|QNBFL
|102,00
|20.094
|% 9,62
|
|LINK
|35,10
|14.211.167
|% 8,27
|
|LUKSK
|53,95
|12.307.434
|% 8,20
|
|BMSCH
|5,92
|75.206.161
|% 7,05
|
|MERIT
|155,20
|812.938
|% -9,98
|
|YESIL
|3,16
|16.224.249
|% -9,97
|
|TKURU
|159,90
|2.715.130
|% -8,73
|
|SKTAS
|4,47
|11.105.162
|% -7,84
|
|ATATP
|29,66
|42.919.115
|% -6,20
|
|GARAN
|8,53
|566.538.007
|% 0,59
|
|THYAO
|14,58
|480.061.843
|% 1,04
|
|ASELS
|15,89
|342.014.189
|% 1,21
|
|FENER
|37,20
|311.875.297
|% 1,81
|
|TUPRS
|105,20
|286.809.294
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,15
|286.216.633
|% -0,46
|
|ZRGYO
|1,63
|159.481.951
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,31
|206.026.298
|% 0,87
|
|GARAN
|8,53
|566.538.007
|% 0,59
|
|TSKB
|1,40
|80.494.726
|% 0,00
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3427
|8,3443
|% -0,99
|
|Euro
|10,1505
|10,1597
|% -1,15
|
|Sterlin
|11,7707
|11,8297
|% -1,19
|
|Frank
|9,2724
|9,3282
|% -1,18
|
|Riyal
|2,2169
|2,2280
|% -1,06
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-3,43
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-6,76
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|28,12
|28,15
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|-0,06
|
|B. Petrol
|72,61
|72,61
|0,09
|
Seans Raporu
11:44
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11:52PEGYO
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