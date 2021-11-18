***BASGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.11.2021 14:38
***BASGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BASGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978466
BIST
14:341.726
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 18,81
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.727
En Düşük
1.701
14:3410,8930
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 0,2603
|Açılış
|: 10,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
10,9820
En Düşük
10,4466
14:3412,3760
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 0,3324
|Açılış
|: 12,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,4725
En Düşük
11,7446
14:34646,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 9,04
|Açılış
|: 648,27
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler14:34
|TETMT
|190,50
|7.555.995
|% 9,99
|
|PRKAB
|44,76
|164.474.040
|% 9,98
|
|DITAS
|22,92
|16.636.239
|% 9,98
|
|CMBTN
|217,20
|3.801.947
|% 9,97
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|GMTAS
|2,39
|7.721.317
|% -8,43
|
|BASGZ
|15,82
|460.355.534
|% -8,18
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|ISBIR
|46,00
|1.478.574
|% -7,03
|
|DIRIT
|4,58
|271.218
|% -6,15
|
|GARAN
|12,03
|2.087.488.939
|% 1,09
|
|YKBNK
|3,51
|1.399.583.569
|% 4,15
|
|PETKM
|7,80
|1.363.858.090
|% 1,17
|
|SISE
|10,72
|893.241.016
|% 2,88
|
|AKBNK
|7,19
|771.766.045
|% 1,13
|
|YKBNK
|3,51
|1.399.583.569
|% 4,15
|
|PETKM
|7,80
|1.363.858.090
|% 1,17
|
|GARAN
|12,03
|2.087.488.939
|% 1,09
|
|ADESE
|1,07
|157.495.739
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,16
|315.629.884
|% -0,92
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,8853
|10,8930
|% 2,45
|
|Euro
|12,3595
|12,3760
|% 2,76
|
|Sterlin
|14,5289
|14,6018
|% 1,66
|
|Frank
|11,6060
|11,6759
|% 1,77
|
|Riyal
|2,8689
|2,8833
|% 1,59
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|-4,33
|
|Altın Gr.
|648
|648
|10,55
|
|Cumhuriyet
|4.272
|4.336
|63,00
|
|Tam
|4.262
|4.387
|91,56
|
|Yarım
|2.060
|2.122
|44,29
|
|Çeyrek
|1.033
|1.061
|22,15
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,68
|8,69
|0,13
|
|B. Petrol
|80,16
|80,16
|-0,12
|