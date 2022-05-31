***BASGZ* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
31.05.2022 17:33
***BASGZ******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 no.'lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033604
BIST
17:592.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 16,77
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
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2.554
En Düşük
2.528
17:5916,3899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0097
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
17:5917,5963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0694
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5195
17:59972,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,13
|Açılış
|: 972,10
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
970,14
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MRGYO
|1,54
|22.743.187
|% 10,00
|
|ALCAR
|314,60
|50.799.188
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.398.555
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|47.546.627
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|7.050.641
|% 9,96
|
|AKFGY
|2,23
|307.784.631
|% -9,72
|
|KZBGY
|70,05
|41.998.331
|% -9,55
|
|OTTO
|32,50
|539.936
|% -8,19
|
|SNPAM
|7,10
|619.592
|% -8,15
|
|BURCE
|25,18
|13.461.397
|% -8,04
|
|THYAO
|49,20
|6.823.035.629
|% -0,65
|
|TUPRS
|270,00
|2.836.528.178
|% 4,25
|
|SISE
|20,72
|2.409.950.673
|% 0,33
|
|SASA
|36,36
|2.356.621.510
|% 6,38
|
|SAHOL
|21,24
|2.001.994.261
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,87
|1.568.944.695
|% 6,69
|
|YKBNK
|4,69
|1.498.485.713
|% 3,08
|
|DOHOL
|4,02
|1.168.334.745
|% 1,77
|
|TSKB
|2,23
|586.263.679
|% 5,69
|
|KARSN
|7,00
|1.748.306.703
|% -3,71
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3802
|16,3899
|% 0,06
|
|Euro
|17,5747
|17,5963
|% -0,39
|
|Sterlin
|20,5838
|20,6870
|% -0,39
|
|Frank
|17,0255
|17,1280
|% -0,08
|
|Riyal
|4,3560
|4,3778
|% 0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-9,90
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,82
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|-0,07
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,33
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