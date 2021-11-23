***BASGZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.11.2021 09:09
***BASGZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BASGZ
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979051
BIST
10:421.772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 16,67
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.775
En Düşük
1.757
10:4211,8673
En Yüksek
|Değişim
|: 4,04%
|| 0,4611
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,9948
En Düşük
11,3504
10:4213,3600
En Yüksek
|Değişim
|: 4,19%
|| 0,5375
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
13,5137
En Düşük
12,7722
10:42692,64
En Yüksek
|Değişim
|: 4,57%
|| 30,30
|Açılış
|: 692,64
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
697,24
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler10:42
|YBTAS
|12.111,00
|72.666
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|3.233.451
|% 9,99
|
|TETMT
|253,40
|1.421.067
|% 9,98
|
|KENT
|189,90
|1.274.419
|% 9,96
|
|MIATK
|19,11
|3.817.184
|% 9,95
|
|BASGZ
|11,36
|362.320.282
|% -9,63
|
|GMTAS
|2,10
|1.253.562
|% -5,83
|
|ADESE
|1,01
|57.794.294
|% -5,61
|
|AVOD
|5,26
|16.104.127
|% -5,05
|
|KZBGY
|34,58
|5.998.110
|% -4,58
|
|SISE
|11,35
|538.198.598
|% 1,25
|
|KRDMD
|8,50
|441.648.503
|% 2,16
|
|GARAN
|11,95
|369.020.009
|% 0,08
|
|BASGZ
|11,36
|362.320.282
|% -9,63
|
|EREGL
|22,26
|315.490.998
|% 3,25
|
|ADESE
|1,01
|57.794.294
|% -5,61
|
|KRDMD
|8,50
|441.648.503
|% 2,16
|
|ODAS
|1,62
|80.812.205
|% -1,22
|
|SISE
|11,35
|538.198.598
|% 1,25
|
|YKBNK
|3,51
|157.211.630
|% -0,85
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8312
|11,8673
|% 4,04
|
|Euro
|13,3249
|13,3600
|% 4,19
|
|Sterlin
|15,9026
|15,9823
|% 4,41
|
|Frank
|12,7447
|12,8215
|% 4,66
|
|Riyal
|3,1637
|3,1795
|% 4,36
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,85
|
|Altın Gr.
|694
|694
|31,91
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,10
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,24
|9,25
|0,38
|
|B. Petrol
|79,22
|79,22
|-0,48
|
Seans Raporu
10:42
daha fazla
-
10:57INVEO
Yüzde 4.85 oranında artışla 29.42 lira fiyatla işlem gören hissede 658, 473 adet işlem
-
10:56ENKAI
Yüzde 6.72 oranında artışla 13.97 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 831, 825 adet işlem
-
10:55ENKAI
Yüzde 6.65 oranında artışla 13.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 799, 729 adet işlem
-
10:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 82 artarak (% 0.62 ) 1, 923
-
10:54XU100
Endeks 1, 769 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 5, 489.00 milyon TL de