***BASGZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.11.2021 11:38
***BASGZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BASGZ
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979096
BIST
11:441.784
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 28,92
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.757
11:4412,2674
En Yüksek
|Değişim
|: 7,55%
|| 0,8612
|Açılış
|: 12,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,4836
En Düşük
11,3504
11:4413,8333
En Yüksek
|Değişim
|: 7,88%
|| 1,0108
|Açılış
|: 13,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,0641
En Düşük
12,7722
11:44698,49
En Yüksek
|Değişim
|: 5,46%
|| 36,15
|Açılış
|: 698,49
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
700,77
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler11:44
|YBTAS
|12.111,00
|72.666
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|3.461.939
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|107.817.699
|% 9,98
|
|IHAAS
|5,51
|16.957.715
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|1.636.964
|% 9,98
|
|KZBGY
|33,00
|14.013.789
|% -8,94
|
|BASGZ
|11,49
|453.017.492
|% -8,59
|
|GMTAS
|2,08
|2.205.147
|% -6,73
|
|AVOD
|5,21
|26.219.333
|% -5,96
|
|MERCN
|10,46
|44.515.529
|% -5,94
|
|KRDMD
|8,76
|1.361.553.186
|% 5,29
|
|SISE
|11,72
|1.141.720.742
|% 4,55
|
|EREGL
|22,90
|822.851.090
|% 6,22
|
|GARAN
|11,91
|789.111.400
|% -0,25
|
|TSPOR
|8,84
|534.100.277
|% -3,28
|
|KRDMD
|8,76
|1.361.553.186
|% 5,29
|
|YKBNK
|3,54
|374.802.208
|% 0,00
|
|SISE
|11,72
|1.141.720.742
|% 4,55
|
|ODAS
|1,63
|152.510.980
|% -0,61
|
|ADESE
|1,01
|72.200.337
|% -5,61
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2168
|12,2674
|% 7,55
|
|Euro
|13,7720
|13,8333
|% 7,88
|
|Sterlin
|16,0630
|16,1435
|% 5,47
|
|Frank
|12,8767
|12,9542
|% 5,74
|
|Riyal
|3,1995
|3,2156
|% 5,54
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-3,54
|
|Altın Gr.
|698
|698
|36,15
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|9,31
|9,31
|0,45
|
|B. Petrol
|79,12
|79,12
|-0,58
|