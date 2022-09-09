***BASGZ* *NUHCM* *GARAN* *ISBIR* *EUREN* *DAPGM* *BRKO* *DOGUB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***BASGZ******NUHCM******GARAN******ISBIR******EUREN******DAPGM******BRKO******DOGUB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BASGZ, BRKO, DAPGM, DOGUB, EUREN, GARAN, ISBIR, NUHCMSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***BASGZ 1 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MURTAZA YİĞİT 181.023,000BRKO 2 BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MUSA TEKİN 3.876,330DAPGM 3 DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. E MURTAZA YİĞİT 210.368,000DOGUB 4 DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. E ŞENAY ÖZCAN 271,700EUREN 5 EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MURTAZA YİĞİT 1.696.730,000GARAN 6 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. E AHMET YILMAZ 7,000ISBIR 7 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E MEMET CANSIZ 371,790NUHCM 8 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. E MEHMET KARAGÖZLÜ 19.538,300(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061955BIST