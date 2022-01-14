***BASGZ* *PKENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
14.01.2022 09:19
***BASGZ******PKENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BASGZ, PKENT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BASGZ.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,25 TL Teorik Fiyat: 12,85 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) PKENT.E %2300 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 318,763 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993801
BIST
18:052.071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
0
En Düşük
0
18:0513,5284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0536
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6444
En Düşük
13,4852
18:0515,5535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0281
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,6726
En Düşük
15,4844
18:05794,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,62
|Açılış
|: 794,71
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|7.650,30
|26.333.635
|% 2.300,00
|
|BASGZ
|13,10
|88.229.954
|% 1,95
|
|TRGYO
|4,44
|50.879.747
|% 0,00
|
|SAMAT
|4,03
|1.522.728
|% 0,00
|
|OZKGY
|7,25
|27.542.013
|% 0,00
|
|TRGYO
|4,44
|50.879.747
|% 0,00
|
|SAMAT
|4,03
|1.522.728
|% 0,00
|
|OZKGY
|7,25
|27.542.013
|% 0,00
|
|SNGYO
|4,20
|27.945.900
|% 0,00
|
|TTKOM
|10,75
|298.917.795
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,35
|7.142.756.131
|% 0,00
|
|THYAO
|28,78
|4.972.350.109
|% 0,00
|
|EREGL
|31,62
|2.313.117.278
|% 0,00
|
|GARAN
|11,88
|2.112.741.794
|% 0,00
|
|SISE
|15,05
|2.059.079.278
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,35
|7.142.756.131
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,81
|1.326.806.454
|% 0,00
|
|PETKM
|9,60
|1.924.339.009
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,56
|1.367.970.434
|% 0,00
|
|GARAN
|11,88
|2.112.741.794
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5153
|13,5284
|% -0,39
|
|Euro
|15,5031
|15,5535
|% -0,18
|
|Sterlin
|18,5889
|18,6822
|% 0,21
|
|Frank
|14,8641
|14,9537
|% 0,17
|
|Riyal
|3,6069
|3,6250
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|4,95
|
|Altın Gr.
|797
|797
|1,90
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,18
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,06
|10,07
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,59
|84,59
|0,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EUHOL
Yüzde 4.24 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 896, 993 adet işlem
-
17:58KAPLM
Yüzde 5.10 oranında artışla 35.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 002, 904 adet işlem
-
17:57ALARK
Yüzde 4.78 oranında artışla 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 139, 808 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 36, 843.00 milyon TL de
-
17:56KRDMB
Yüzde 9.75 oranında artışla 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 635, 963 adet işlem