***BASGZ* *PKENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***BASGZ******PKENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler BASGZ, PKENT14.01.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı Avansı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaBASKENT DOGALGAZ GMYO BASGZ 0,25 0,25Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaPETROKENT TURIZM PKENT 2.300,00000 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993560BIST