***BASGZ* *PKENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
13.01.2022 16:54
***BASGZ******PKENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BASGZ, PKENT
14.01.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Avansı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
BASKENT DOGALGAZ GMYO BASGZ 0,25 0,25
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
PETROKENT TURIZM PKENT 2.300,00000 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993560
BIST
17:162.069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,59
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
17:1613,5018
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 0,2783
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
17:1615,5182
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 0,3620
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
17:16794,69
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 17,72
|Açılış
|: 794,25
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler17:16
|TETMT
|367,40
|17.486.353
|% 10,00
|
|PKENT
|8.123,50
|21.213.021
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|NUGYO
|6,29
|40.675.765
|% 9,97
|
|LINK
|33,34
|71.730.653
|% 9,96
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,66
|5.949.710.099
|% 4,67
|
|THYAO
|28,28
|4.434.860.710
|% 5,21
|
|EREGL
|31,86
|1.995.566.698
|% 0,89
|
|GARAN
|11,85
|1.868.368.536
|% 0,00
|
|SISE
|15,14
|1.841.385.653
|% -0,33
|
|KRDMD
|13,66
|5.949.710.099
|% 4,67
|
|YKBNK
|3,83
|1.160.220.231
|% -1,29
|
|PETKM
|9,59
|1.655.866.733
|% 0,42
|
|THYAO
|28,28
|4.434.860.710
|% 5,21
|
|GARAN
|11,85
|1.868.368.536
|% 0,00
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4723
|13,5054
|% 2,13
|
|Euro
|15,4715
|15,5183
|% 2,39
|
|Sterlin
|18,5814
|18,6746
|% 2,79
|
|Frank
|14,8428
|14,9322
|% 2,98
|
|Riyal
|3,6014
|3,6194
|% 2,52
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|-5,82
|
|Altın Gr.
|796
|796
|19,45
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,14
|10,15
|0,28
|
|B. Petrol
|84,88
|84,88
|0,21
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 72 artarak (% 0.47 ) 2, 309
-
17:31
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, THYAO, EREGL
-
17:31XU100
Endeks 2, 072 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 34, 375.00 milyon TL de
-
17:31FROTO
Yüzde 7.17 oranında artışla 272.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 645, 980 adet işlem
-
17:30ICBCT
Yüzde 4.77 oranında artışla 5.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 338, 735 adet işlem