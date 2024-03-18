***BAYRK* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu









***BAYRK******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )İlgili Şirketler [BAYRK]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Teklifi Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın UnvanıBayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret AŞPay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel KişiBilal NAZPay Alım Teklifi Fiyatı (TL)27,3619Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih18/12/2023Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım KuruluşuA1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi19/03/2024Başlangıç Saati09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi01/04/2024Bitiş Saati17:00Konuya İlişkin Özel ŞartlarAçıklamalarBayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret AŞ ("Bayrak EBT / Şirket") sermayesinde pay sahibi olan Bilal NAZ, Bayrak EBT sermayesinde 4.266.470 TL nominal değerli (A) grubu paylar ile 6.433.710 TL nominal değerli (B) grubu paylara sahipken, 15.12.2023 tarihinde gerçekleştirilen pay alım satım işlemleriyle- Bilal NAZ'ın Bayrak EBT sermayesinde sahip olduğu 4.266.470 TL nominal değerli (A) grubu paylar Bilal NAZ'ın tek pay sahibi olduğu BN Yatırım Holding AŞ.ne devredilmiştir.- Bayrak EBT sermayesindeki 6.404.908 TL nominal değerli (B) grubu paylar Bilal NAZ tarafından Borsa İstanbul AŞ pay piyasasında satın almıştır.Bilal NAZ söz konusu 6.404.908 TL nominal değerli (B) grubu payların edinimi öncesinde Şirket'in toplam oy haklarının %43,25'ine sahipken, söz konusu payların ediniminden sonra Bilal NAZ, tek pay sahibi olduğu BN Yatırım Holding AŞ.nin sahip olduğu (A) grubu paylar ile birlikte, Şirket'in oy haklarının yarısından fazlasına sahip olarak Şirket'in yönetim kontrolünü elde etmiş ve Bilal NAZ için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.Pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun olumlu karşılandığı 14 Mart 2024 tarih ve 2024/15 sayılı Kurul Bülteni'nde kamuya duyurulmuştur.Bu kapsamda zorunlu pay alım teklifi 19 Mart 2024 – 1 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacak olup, zorunlu pay alım teklifi bilgi formu ile talep formu ekte sunulmaktadır.Fiili pay alım teklifine 19 Mart 2024 tarihinde başlanacağı dikkate alınarak, Tebliğ'in 17 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, pay alım teklifi işlemine başlanılması gereken son tarih olan 12.02.2024 tarihinden sonraki her gün için yıllık TLREF oranının %50 fazlası ile basit faiz esasına göre hesaplanacak faiz tutarının pay alım teklifi fiyatına eklenmesi suretiyle pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal değerli (B) grubu Şirket payı için pay başına 27,3619 TL olarak belirlenmiştir.Zorunlu pay alım teklifi bilgi formu Şirket'in https://bayrakebt.com.tr/ ve zorunlu pay alım teklifine aracılık eden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ.nin www.a1capital.com.tr uzantılı internet sitelerinde yer almaktadır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259962BIST