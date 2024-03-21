***BAYRK* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***BAYRK******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret AŞ Zorunlu Pay Alım Teklifi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler BAYRKİşlem Türü Zorunlu Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Bilal NAZPay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 126842Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih 18.12.2023Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüPara Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 19.03.2024Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 01.04.2024Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıB Grubu, BAYRK, TREBYRK00026 Hamiline Değil - 27,3619Günlük Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Nominal Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıB Grubu, BAYRK, TREBYRK00026 19.03.2024 0 0 0 0 0B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026 20.03.2024 0 0 0 0 0B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026 21.03.2024 0 0 0 0 0Konuya İlişkin Özel ŞartlarEk AçıklamalarBayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret AŞ ("Bayrak EBT / Şirket") sermayesinde pay sahibi olan Bilal NAZ, Bayrak EBT sermayesinde 4.266.470 TL nominal değerli (A) grubu paylar ile 6.433.710 TL nominal değerli (B) grubu paylara sahipken, 15.12.2023 tarihinde gerçekleştirilen pay alım satım işlemleriyle- Bilal NAZ'ın Bayrak EBT sermayesinde sahip olduğu 4.266.470 TL nominal değerli (A) grubu paylar Bilal NAZ'ın tek pay sahibi olduğu BN Yatırım Holding AŞ.ne devredilmiştir.- Bayrak EBT sermayesindeki 6.404.908 TL nominal değerli (B) grubu paylar Bilal NAZ tarafından Borsa İstanbul AŞ pay piyasasında satın almıştır.Bilal NAZ söz konusu 6.404.908 TL nominal değerli (B) grubu payların edinimi öncesinde Şirket'in toplam oy haklarının %43,25'ine sahipken, söz konusu payların ediniminden sonra Bilal NAZ, tek pay sahibi olduğu BN Yatırım Holding AŞ.nin sahip olduğu (A) grubu paylar ile birlikte, Şirket'in oy haklarının yarısından fazlasına sahip olarak Şirket'in yönetim kontrolünü elde etmiş ve Bilal NAZ için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.Pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun olumlu karşılandığı 14 Mart 2024 tarih ve 2024/15 sayılı Kurul Bülteni'nde kamuya duyurulmuştur.Bu kapsamda zorunlu pay alım teklifi 19 Mart 2024 – 1 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacak olup, zorunlu pay alım teklifi bilgi formu ile talep formu ekte sunulmaktadır.Fiili pay alım teklifine 19 Mart 2024 tarihinde başlanacağı dikkate alınarak, Tebliğ'in 17 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, pay alım teklifi işlemine başlanılması gereken son tarih olan 12.02.2024 tarihinden sonraki her gün için yıllık TLREF oranının %50 fazlası ile basit faiz esasına göre hesaplanacak faiz tutarının pay alım teklifi fiyatına eklenmesi suretiyle pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal değerli (B) grubu Şirket payı için pay başına 27,3619 TL olarak belirlenmiştir.Zorunlu pay alım teklifi bilgi formu Şirket'in https://bayrakebt.com.tr/ ve zorunlu pay alım teklifine aracılık eden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ.nin www.a1capital.com.tr uzantılı internet sitelerinde yer almaktadır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Pay Alım Teklifi Bilgi Formu-Onaylı.pdfEK: 2 Pay Alım Teklifi Bilgilendirme Notu.pdfEK: 3 Pay Alım Teklifi Talep Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261185BIST