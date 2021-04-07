***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.04.2021 17:20
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.03.2021
Tescil Tarihi
07.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
07.04.2021-10304
Açıklamalar
29.03.2021 tarihinde yapılan E-genel Kurul toplantısında 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi kuruluş olarak MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
Değerli yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924355
BIST
17:141.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,08
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
17:148,1793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0511
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
17:149,7455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0750
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
17:14457,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,40
|Açılış
|: 457,43
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler17:14
|CEOEM
|6,60
|78.274.451
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.624.398
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|167.842
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.879.478
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.482.078
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|39.789.229
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,98
|1.049.613.029
|% 3,13
|
|GARAN
|6,83
|962.611.935
|% 0,59
|
|JANTS
|931,10
|890.809.722
|% 4,78
|
|BJKAS
|9,23
|863.633.138
|% 1,43
|
|THYAO
|12,87
|817.848.185
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,98
|1.049.613.029
|% 3,13
|
|YKBNK
|2,20
|397.021.384
|% 0,92
|
|GARAN
|6,83
|962.611.935
|% 0,59
|
|TSKB
|1,41
|175.147.135
|% 2,17
|
|IHLGM
|1,16
|124.085.151
|% 2,65
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1720
|8,1793
|% 0,63
|
|Euro
|9,7358
|9,7455
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,2008
|11,2570
|% -0,11
|
|Frank
|8,7650
|8,8178
|% 0,69
|
|Riyal
|2,1713
|2,1822
|% 0,41
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|-3,88
|
|Altın Gr.
|457
|457
|0,97
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|12,00
|
|Tam
|3.013
|3.090
|13,94
|
|Yarım
|1.457
|1.494
|6,74
|
|Çeyrek
|731
|747
|3,37
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,12
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,01
|
|B. Petrol
|62,46
|62,46
|-0,28
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:26FORMT
Yüzde -6.16 oranında düşüşle 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 569, 045 adet işlem
-
17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 31 artarak (% 0.16 ) 1, 455
-
17:25XU100
Endeks 1, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 14, 747.00 milyon TL de
-
17:25CEOEM
Yüzde 10.00 oranında artışla 6.60 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 066, 392 adet işlem
-
17:24IDGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 10.34 lira fiyatla işlem gören hissede 389, 625 adet işlem