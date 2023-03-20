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***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

20.03.2023 18:20
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Deneyim Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin 2023 dönemi bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak  Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023  hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi N39A/14 Çankaya/Ankara adresinde bulunan, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 439024 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Deneyim Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi hususunun Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126477


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