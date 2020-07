***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









Şirket ana sözleşmemizin sermaye maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 6. SERMAYE Sirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmis ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/10/2019 tarih ve 55/1263 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmistir. Sirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.- Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari degerde 50.000.000.- paya bölünmüstür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulasılamamıs olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Sıra No Kurucu Adres Uyruk Kimlik No 1 TURGUT BAYRAK ISTANBUL / AVCILAR TÜRKIYE 536******28 2 ILKER ARABACI ISTANBUL / AVCILAR TÜRKIYE 216******32 Sirketin çıkarılmıs sermayesi 23.562.500.- TL olup, söz konusu çıkarılmıs sermayesi tamamı muvazaadan ari sekilde ödenmistir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari degerde 23.562.500 Adet paya ayrılmıstır. Bu payların 2.133.235 adedi A grubu nama yazılı, 21.429.265 adedi B grubu hamiline yazılı paylardan olusmaktadır. Bu sermayenin dagılımı asagıdaki gibidir: A Grubu Paylar: Turgut Bayrak: Beheri 1,00 Türk Lirası degerinde 2.080.510 adet paya karsılık gelen 2.080.510,00 Türk Lirası, Ilker Arabacı: Beheri 1,00 Türk Lirası degerinde 52.725 adet paya karsılık gelen 52.725,00 Türk Lirası, B Grubu Paylar: Turgut Bayrak: Beheri 1,00 Türk Lirası degerinde 9.523.890 adet paya karsılık gelen 9.523.890 Türk Lirası, Ilker Arabacı: Beheri 1,00 Türk Lirası degerinde 342.875 adet paya karsılık gelen 342.875,00 Türk Lirası, Halka Açık Kısım: Beheri 1,00 Türk Lirası degerinde 11.562.500 adet paya karsılık gelen 11.562.500 Türk Lirası, Sermayeyi temsil eden paylar kaydilestirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sirket'in sermayesi, gerektiginde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dagıtılır. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördügü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) grubu nama ve/veya (B) grubu hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmıs sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim kurulu, nominal degerin üzerinde veya altında pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması niteliginde karar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında esitsizlige yol açacak sekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirledigi esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur. (A) grubu paylar isbu esas sözlesmenin 7 nci ve 10 uncu maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesinde, yönetim kurulu baskanının seçilmesinde ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. (B) Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıstır. Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) grubu paylar oranında (A) grubu pay, (B) grubu paylar oranında (B) grubu pay ihraç edilecektir. Yapılan bedelli sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine yönetim kurulunca karar verilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek paylar (B) grubu olacaktır. Bu durumda A Grubu pay sahipleri payları oranında B grubu payları iktisap edebileceklerdir. A grubu nama yazılı paylar ile B grubu hamiline yazılı paylar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devredilebilirler. Imtiyazlara Iliskin Açıklama : Toplam 2133235 adet pay imtiyazlıdır.