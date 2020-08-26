***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
26.08.2020 12:12
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket esas Sözleşmesinin 22 nolu DENETÇİLER maddesi Aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:
22. DENETÇİLER
*********** Mersis No'lu, merkez adresi HÜRRIYET MAH.DR.CEMIL BENGÜ CAD.N.2 K.4 KAGITHANE/ISTANBUL olan MERCEK BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI
MÜSAVIRLIK ANONIM SIRKETI denetçi olarak seçilmistir. Faaliyet Tarihleri: 1.1.2020 - 31.12.2020
Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür.
ESKİ HALİ:
22. DENETÇİLER
*********** Mersis No'lu, merkez adresi HÜRRIYET MAH.DR.CEMIL BENGÜ CAD.N.2 K.4 KAGITHANE/ISTANBUL olan MERCEK BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI
MÜSAVIRLIK ANONIM SIRKETI denetçi olarak seçilmistir. Faaliyet Tarihleri: 1.1.2019 - 31.12.2019
Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür.
İlgili değişiklik 06.08.2020 tarihinde tescil edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesi beklenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871227
BIST
15:001.095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,53
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.105
En Düşük
1.086
15:007,3572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0330
|Açılış
|: 7,3950
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|Önceki Kapanış
|: 7,4340
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7,4161
En Düşük
7,3356
15:008,6766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0700
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
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8,7855
En Düşük
8,6709
15:00454,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -4,39
|Açılış
|: 454,04
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
460,21
En Düşük
452,54
BIST En Aktif Hisseler14:58
|DMSAS
|5,94
|84.638.194
|% 10,00
|
|IZMDC
|21,56
|16.410.793
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.422.560
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.357.537
|% 10,00
|
|CRFSA
|6,83
|10.451.526
|% 9,98
|
|DGGYO
|12,19
|31.850.749
|% -9,97
|
|PKENT
|700,00
|463.020
|% -7,89
|
|NIBAS
|15,00
|1.848.482
|% -6,83
|
|BURCE
|19,99
|1.814.366
|% -5,97
|
|ICBCT
|6,31
|190.276.036
|% -5,54
|
|SISE
|6,17
|1.062.384.871
|% 3,18
|
|GARAN
|6,87
|654.998.696
|% 1,48
|
|SASA
|15,38
|635.831.061
|% -4,47
|
|THYAO
|11,11
|444.444.407
|% -0,80
|
|GUSGR
|6,34
|416.482.203
|% 1,77
|
|SISE
|6,17
|1.062.384.871
|% 3,18
|
|EKGYO
|1,88
|280.729.545
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,07
|298.001.394
|% 0,49
|
|KRDMD
|2,92
|344.489.535
|% -0,34
|
|PETKM
|4,09
|411.597.644
|% -0,49
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3547
|7,3604
|% -0,40
|
|Euro
|8,6767
|8,6855
|% -0,70
|
|Sterlin
|9,6507
|9,6991
|% -0,46
|
|Frank
|8,0559
|8,1045
|% -0,70
|
|Riyal
|1,9570
|1,9668
|% -0,45
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|-13,76
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-5,21
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|-17,00
|
|Tam
|3.001
|3.076
|-27,81
|
|Yarım
|1.451
|1.488
|-13,46
|
|Çeyrek
|728
|744
|-6,72
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,39
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,06
|
|B. Petrol
|46,23
|46,23
|-0,06
|
Seans Raporu
14:58
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15:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 93 artarak (% 0.56 ) 1, 243
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15:12
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, CRDFA, DMSAS
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15:12XU100
Endeks 1, 097 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 10, 261.00 milyon TL de
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15:12CRDFA
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.59 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 063, 037 adet işlem
-
15:11TKURU
Yüzde 9.95 oranında artışla 117.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 213 adet işlem