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***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

26.08.2020 12:12
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***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket esas Sözleşmesinin 22 nolu DENETÇİLER maddesi Aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:
22. DENETÇİLER
*********** Mersis No'lu, merkez adresi HÜRRIYET MAH.DR.CEMIL BENGÜ CAD.N.2 K.4 KAGITHANE/ISTANBUL olan MERCEK BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI
MÜSAVIRLIK ANONIM SIRKETI denetçi olarak seçilmistir. Faaliyet Tarihleri: 1.1.2020 - 31.12.2020
Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür.
ESKİ HALİ:
22. DENETÇİLER
*********** Mersis No'lu, merkez adresi HÜRRIYET MAH.DR.CEMIL BENGÜ CAD.N.2 K.4 KAGITHANE/ISTANBUL olan MERCEK BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI
MÜSAVIRLIK ANONIM SIRKETI denetçi olarak seçilmistir. Faaliyet Tarihleri: 1.1.2019 - 31.12.2019
Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür.
İlgili değişiklik 06.08.2020 tarihinde tescil edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesi beklenmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871227


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DMSAS 5,94 84.638.194 % 10,00  
IZMDC 21,56 16.410.793 % 10,00  
INTEM 15,73 3.422.560 % 10,00  
KENT 408,10 5.357.537 % 10,00  
CRFSA 6,83 10.451.526 % 9,98  
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Sterlin 9,6507 9,6991 % -0,46  
Frank 8,0559 8,1045 % -0,70  
Riyal 1,9570 1,9668 % -0,45  
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14:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.914 1.915 -13,76  
Altın Gr. 453 453 -5,21  
Cumhuriyet 3.017 3.063 -17,00  
Tam 3.001 3.076 -27,81  
Yarım 1.451 1.488 -13,46  
Çeyrek 728 744 -6,72  
Gümüş.Ons 26,35 26,39 -0,17  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 -0,06  
B. Petrol 46,23 46,23 -0,06  
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