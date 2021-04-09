***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar29.03.2021 tarihli genel kurul toplantısında2021 hesap dönemine ait bağımsız denetçi kuruluşu olarak Mercek Bağımsız Denetim ve YMM.A.Ş. seçilmiştir.Bağımsız yönetim kurulu üyesi SN.Alper DURAZ'ın görevinden istifası sonucu boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine SN.Av.Kader GÜNEŞ ONAT atanmıştır.Bu hususlar 07.04.2021 tarih 10304 Nolu TTSG'de tescil ve ilan edilmiştir.Değerli yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No7 07/04/2021 07/04/2021 1030422 07/04/2021 07/04/2021 10304http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926019BIST