***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
09.04.2021 11:58
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
29.03.2021 tarihli genel kurul toplantısında
2021 hesap dönemine ait bağımsız denetçi kuruluşu olarak Mercek Bağımsız Denetim ve YMM.A.Ş. seçilmiştir.
Bağımsız yönetim kurulu üyesi SN.Alper DURAZ'ın görevinden istifası sonucu boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine SN.Av.Kader GÜNEŞ ONAT atanmıştır.
Bu hususlar 07.04.2021 tarih 10304 Nolu TTSG'de tescil ve ilan edilmiştir.
Değerli yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 07/04/2021 07/04/2021 10304
22 07/04/2021 07/04/2021 10304
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926019
BIST
12:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -8,80
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.408
12:058,1453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0128
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
12:059,6919
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0248
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
12:05457,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,00
|Açılış
|: 457,26
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler12:04
|TUREX
|14,52
|189.021
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|398.021
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|41.796.155
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|369.148
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|131.121.462
|% 9,93
|
|UTPYA
|19,64
|1.471.370
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|18.264.077
|% -9,95
|
|KRTEK
|16,99
|9.321.033
|% -8,16
|
|UZERB
|46,00
|25.438
|% -6,12
|
|SILVR
|6,31
|20.900.134
|% -5,96
|
|BJKAS
|10,89
|496.654.438
|% 7,08
|
|EREGL
|16,16
|421.086.866
|% 2,02
|
|KRDMD
|7,43
|257.421.893
|% 0,00
|
|JANTS
|884,40
|248.649.893
|% 4,05
|
|ITTFH
|2,89
|189.012.122
|% 9,47
|
|ITTFH
|2,89
|189.012.122
|% 9,47
|
|EKGYO
|1,93
|93.034.781
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,30
|154.915.959
|% -1,79
|
|GSRAY
|3,89
|181.052.570
|% 4,57
|
|BJKAS
|10,89
|496.654.438
|% 7,08
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1409
|8,1459
|% 0,16
|
|Euro
|9,6861
|9,6931
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,1336
|11,1895
|% -0,07
|
|Frank
|8,7641
|8,8169
|% -0,04
|
|Riyal
|2,1655
|2,1763
|% 0,12
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|-9,22
|
|Altın Gr.
|457
|458
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,05
|
|B. Petrol
|62,88
|62,88
|-0,32
|
Seans Raporu
12:04
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12:18MRGYO
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12:17XU050
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