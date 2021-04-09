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***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

09.04.2021 11:58



***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Açıklamalar

29.03.2021 tarihli genel kurul toplantısında
2021 hesap dönemine ait bağımsız denetçi kuruluşu olarak Mercek Bağımsız Denetim ve YMM.A.Ş. seçilmiştir.
Bağımsız yönetim kurulu üyesi SN.Alper DURAZ'ın görevinden istifası sonucu boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine SN.Av.Kader GÜNEŞ ONAT atanmıştır.
Bu hususlar 07.04.2021 tarih 10304 Nolu TTSG'de tescil ve ilan edilmiştir.
Değerli yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 07/04/2021 07/04/2021 10304
22 07/04/2021 07/04/2021 10304



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926019


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