***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
18.02.2022 18:26
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
27.01.2022 tarihli olağan üstü genel kurul toplantısında ortaklar genel kurulunun onayına sunulan ana sözleşme tadil tasarısına göre şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesi ile Denetçiler başlıklı 22.maddesi güncellenmiştir.
İlgili değişiklik 08.02.2022 tarihli 10512 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde (TTSG) ilan edilmiştir.
Değerli yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 08/02/2022 08/02/2022 10512
22 08/02/2022 08/02/2022 10512
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002854
BIST
18:052.032
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 22,45
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.032
En Düşük
2.004
18:0513,6480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0662
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6687
En Düşük
13,5136
18:0515,4849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0277
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
18:05832,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,05
|Açılış
|: 832,26
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
833,32
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|12,87
|9.037.670
|% 10,00
|
|ISBTR
|66.622,70
|2.731.531
|% 10,00
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.894.813
|% 9,97
|
|MERIT
|33,78
|36.537.382
|% 9,96
|
|CEOEM
|17,01
|37.813.963
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.879.007
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.418.351
|% -9,99
|
|MIPAZ
|5,53
|49.771.937
|% -9,93
|
|DZGYO
|2,78
|51.691.350
|% -9,45
|
|THYAO
|29,40
|3.900.371.841
|% 2,30
|
|KRDMD
|11,74
|1.252.883.471
|% 2,00
|
|EREGL
|28,34
|828.730.044
|% 1,07
|
|GARAN
|11,84
|757.019.854
|% 0,34
|
|SISE
|13,29
|750.715.389
|% 1,61
|
|YKBNK
|4,03
|724.228.482
|% 1,00
|
|ODAS
|1,36
|225.262.991
|% 5,43
|
|THYAO
|29,40
|3.900.371.841
|% 2,30
|
|KRDMD
|11,74
|1.252.883.471
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,33
|185.509.374
|% 1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6464
|13,6480
|% 0,49
|
|Euro
|15,4610
|15,4849
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,4910
|18,5837
|% 0,28
|
|Frank
|14,7644
|14,8534
|% 0,43
|
|Riyal
|3,6275
|3,6457
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-2,06
|
|Altın Gr.
|833
|833
|3,47
|
|Cumhuriyet
|5.525
|5.608
|28,00
|
|Tam
|5.496
|5.633
|26,82
|
|Yarım
|2.656
|2.725
|12,98
|
|Çeyrek
|1.332
|1.362
|6,49
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|23,99
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,54
|0,12
|
|B. Petrol
|92,96
|92,96
|-0,02
|