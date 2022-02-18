***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar27.01.2022 tarihli olağan üstü genel kurul toplantısında ortaklar genel kurulunun onayına sunulan ana sözleşme tadil tasarısına göre şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesi ile Denetçiler başlıklı 22.maddesi güncellenmiştir.İlgili değişiklik 08.02.2022 tarihli 10512 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde (TTSG) ilan edilmiştir.Değerli yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 08/02/2022 08/02/2022 1051222 08/02/2022 08/02/2022 10512http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002854BIST