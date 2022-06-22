***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
22.06.2022 18:15
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
16/06/2022 Tarihli olağan genel kurul toplantısı sonucu esas sözleşme 23.madde kapsamındaki görev süresi ticaret sicilde tescil olmuştur.
Değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
23 22/06/2022 22/06/2022 10604
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038755
BIST
18:052.574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,56
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.587
En Düşük
2.552
18:0517,3650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0268
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
18:0518,4090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1420
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,4132
En Düşük
18,0279
18:051.027,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.027,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.031,44
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAKIM
|12,87
|421.444.981
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,71
|30.091.856
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.795.332
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|12.511.109
|% 9,94
|
|BALAT
|13,12
|1.440.668
|% 9,15
|
|SNKRN
|26,66
|623.284
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|4.818.731
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|3.490.630
|% -9,98
|
|ULUSE
|168,00
|112.864.529
|% -8,84
|
|DOBUR
|43,50
|2.051.074
|% -7,37
|
|THYAO
|52,05
|5.269.224.113
|% 0,29
|
|EREGL
|28,20
|1.971.698.129
|% -1,74
|
|SISE
|22,20
|1.783.031.564
|% -1,86
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|SASA
|45,10
|1.244.936.656
|% -1,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.148.954.199
|% -1,20
|
|ODAS
|3,15
|722.814.862
|% -1,87
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|KARSN
|7,49
|1.059.562.419
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,64
|301.399.808
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3366
|17,3568
|% 0,11
|
|Euro
|18,3708
|18,4117
|% 0,79
|
|Sterlin
|21,2803
|21,3870
|% 0,29
|
|Frank
|18,0158
|18,1244
|% 0,84
|
|Riyal
|4,6113
|4,6344
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|5,73
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|5,54
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.813
|6.922
|35,00
|
|Yarım
|3.345
|3.385
|16,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.692
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,51
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|-0,09
|
|B. Petrol
|111
|111
|-3,83
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58DOAS
Yüzde 6.23 oranında artışla 83.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 929, 641 adet işlem
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17:57SUWEN
Yüzde 5.74 oranında artışla 19.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 364, 616 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, FROTO, SAHOL
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 07 artarak (% 0.26 ) 2, 315
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKIM, BAYRK, DGGYO