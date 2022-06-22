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***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

22.06.2022 18:15
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme


***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

16/06/2022 Tarihli olağan genel kurul toplantısı sonucu esas sözleşme 23.madde kapsamındaki görev süresi ticaret sicilde tescil olmuştur.
Değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
23 22/06/2022 22/06/2022 10604



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038755


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BAYRK 6,71 30.091.856 % 10,00  
DGGYO 11,05 21.795.332 % 9,95  
DOKTA 31,18 12.511.109 % 9,94  
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Tam 6.813 6.922 35,00  
Yarım 3.345 3.385 16,00  
Çeyrek 1.675 1.692 8,00  
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