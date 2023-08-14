***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 2022 olağan genel kurul tescili sonrası güncel Esas Sözleşmesi ektedir.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No22 17/07/2023 17/07/2023 SAYI:10872 / SAYFA 1151http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185327BIST