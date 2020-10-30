***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarBAYRAK EBT 2020Q3 FAALİYET RAPORUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885093BIST