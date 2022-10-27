***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
27.10.2022 18:28
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Açıklamalar
2022 3. Dönem faaliyet raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074803
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -41,84
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
18:0518,5992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0087
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
18:0518,6155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,1549
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5476
18:05990,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,46
|Açılış
|: 990,96
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|14,30
|747.347
|% 10,00
|
|ATLAS
|1,87
|6.985.429
|% 10,00
|
|FONET
|13,75
|139.158.234
|% 10,00
|
|HEDEF
|12,10
|90.148.727
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|29.546.943
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|8.349.597
|% -9,96
|
|DERHL
|6,55
|238.303.653
|% -9,90
|
|KERVN
|0,59
|3.236.364
|% -9,23
|
|DOGUB
|9,35
|38.296.022
|% -9,14
|
|KENT
|189,90
|3.995.082
|% -7,82
|
|THYAO
|99,40
|8.825.170.164
|% 0,61
|
|AKBNK
|15,23
|3.693.792.771
|% -3,49
|
|TUPRS
|372,80
|2.753.438.523
|% 1,33
|
|PETKM
|13,50
|2.695.020.005
|% 0,97
|
|SISE
|33,30
|2.613.667.998
|% -2,06
|
|EKGYO
|4,52
|1.722.571.736
|% -1,09
|
|TSKB
|3,12
|1.052.361.582
|% 0,97
|
|AKBNK
|15,23
|3.693.792.771
|% -3,49
|
|SKBNK
|2,11
|474.276.113
|% 1,44
|
|YKBNK
|9,27
|1.954.597.029
|% -2,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5919
|18,5992
|% -0,05
|
|Euro
|18,5744
|18,6155
|% -0,83
|
|Sterlin
|21,4527
|21,5602
|% -0,52
|
|Frank
|18,6929
|18,8055
|% -0,44
|
|Riyal
|4,9341
|4,9588
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.659
|-6,28
|
|Altın Gr.
|991
|991
|-4,43
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.642
|6.714
|-54,00
|
|Yarım
|3.236
|3.283
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.641
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,48
|19,50
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|-0,08
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|1,02
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YAPRK
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