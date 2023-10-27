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***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

27.10.2023 18:16
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

01.01.2023-30.09.2023 tarhili faaliyet raporu ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211019


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUKYO 12,10 14.891.777 % 10,00  
MIATK 751,40 3.007.066.826 % 10,00  
KENT 665,50 9.998.472 % 10,00  
AYES 44,24 9.575.433 % 10,00  
MAALT 1.316,90 200.314.888 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,1657 28,1667 % 0,02  
Euro 29,7827 29,7854 % 0,06  
Sterlin 34,1308 34,3020 % 0,24  
Frank 31,1964 31,3843 % -0,01  
Riyal 7,5073 7,5449 % 0,31  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.006 2.007 21,69  
Altın Gr. 1.822 1.822 24,56  
Cumhuriyet 12.185 12.369 21,00  
Tam 12.019 12.215 167,00  
Yarım 6.028 6.133 84,00  
Çeyrek 3.005 3.066 42,00  
Gümüş.Ons 23,09 23,15 0,32  
Gümüş Gr. 20,94 20,98 0,33  
B. Petrol 89,97 89,97 2,04  
Seans Raporu 18:05
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