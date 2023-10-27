***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
27.10.2023 18:16
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2023-30.09.2023 tarhili faaliyet raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211019
BIST
'
18:057.706
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 44,36
|Açılış
|: 7.672
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.501
En Yüksek
7.741
18:0528,1667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0060
|Açılış
|: 28,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1450
|
28,5433
En Düşük
28,0683
18:0529,7854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0167
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,2162
En Düşük
29,6551
18:051.821,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 24,38
|Açılış
|: 1.821,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.797,27
|
1.826,05
En Düşük
1.788,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|12,10
|14.891.777
|% 10,00
|
|MIATK
|751,40
|3.007.066.826
|% 10,00
|
|KENT
|665,50
|9.998.472
|% 10,00
|
|AYES
|44,24
|9.575.433
|% 10,00
|
|MAALT
|1.316,90
|200.314.888
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.353,80
|256.092.093
|% -10,00
|
|INGRM
|548,60
|570.698.918
|% -9,99
|
|ENSRI
|22,36
|36.311.179
|% -9,98
|
|MHRGY
|6,16
|291.524.255
|% -9,94
|
|AGYO
|9,16
|174.471.770
|% -9,93
|
|THYAO
|217,20
|9.168.253.179
|% 1,40
|
|ASTOR
|126,90
|4.940.069.692
|% 9,97
|
|TUPRS
|138,60
|4.626.987.339
|% 1,99
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|KCHOL
|138,80
|3.316.241.921
|% -2,53
|
|ZOREN
|5,48
|1.462.000.292
|% -1,26
|
|ODAS
|13,11
|2.522.237.811
|% 0,38
|
|EKGYO
|6,70
|1.273.585.228
|% -1,18
|
|YKBNK
|17,82
|3.182.875.122
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,1657
|28,1667
|% 0,02
|
|Euro
|29,7827
|29,7854
|% 0,06
|
|Sterlin
|34,1308
|34,3020
|% 0,24
|
|Frank
|31,1964
|31,3843
|% -0,01
|
|Riyal
|7,5073
|7,5449
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.006
|2.007
|21,69
|
|Altın Gr.
|1.822
|1.822
|24,56
|
|Cumhuriyet
|12.185
|12.369
|21,00
|
|Tam
|12.019
|12.215
|167,00
|
|Yarım
|6.028
|6.133
|84,00
|
|Çeyrek
|3.005
|3.066
|42,00
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,15
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|20,94
|20,98
|0,33
|
|B. Petrol
|89,97
|89,97
|2,04
|