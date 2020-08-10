***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 101.150.550 915.710 77.692 149.147 3.645.855 3.270.289 18.169.243Transferler4.889.450 23.317 -1.642.478 -3.270.289Dönem Karı (Zararı)1.584.459Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-90.357 -90.357Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 915.710 -12.665 172.464 2.003.377 1.584.459 19.663.345 0 19.663.345Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 16.000.000 96.311 172.464 1.919.087 4.496.336 22.684.198Transferler269.680 4.226.656 -4.496.336Dönem Karı (Zararı)1.411.386 1.411.386Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.035 -7.035Sermaye Arttırımı7.562.500 19.594.614 27.157.114Dönem Sonu Bakiyeler20 23.562.500 19.594.614 89.276 442.144 6.145.743 1.411.386 51.245.663 0 51.245.663Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.876.651 -371.705Dönem Karı (Zararı)1.411.386 1.584.459Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.411.386 1.584.459Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.269.109 3.053.222Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14 914.945 866.125Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.274.369 944.399Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.274.369 944.399Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler367.853 175.170Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 367.853 175.170Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler225.099 690.612Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 18.526 128.630Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 214.855 734.401Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 -8.282 -172.419Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 460.157 376.916Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26.686İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-15.840.843 -4.650.791Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-6.500.000Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.210.999 -3.389.213İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8-27 -3.210.999 -3.389.213Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler643.930 2.376.920İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9-27 643.930 2.376.920Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -3.471.474 1.402.119Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-736.720 -3.587.470İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8-27 -736.720 -3.587.470Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 -201.041 253.469Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-161.319 -447.204İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9-27 -161.319 -447.204İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.203.220 -1.259.412Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.799.295 2.820.768Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-403.925 -4.080.180Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-11.160.348 -13.110Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -93.871 -111.838Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -622.432 -246.757YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI544.889 -4.727.024Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri674.678Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 674.678Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.605.111 -3.251.702Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -1.603.246 -3.011.702Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -1.865 -240.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 2.150.000 -2.150.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.149.958 2.044.729Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.157.114Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.157.114Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.992.844 2.044.729Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri7 2.992.844 2.044.729YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.818.196 -3.054.000NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 18.818.196 -3.054.000DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.671.848 3.505.777DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22.490.044 451.777Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 22.490.044 3.671.848Finansal Yatırımlar6 6.500.000Ticari Alacaklar12.808.186 10.863.274İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 12.808.186 10.863.274Diğer Alacaklar108.681 752.398İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 4.932 679.213İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 103.749 73.185Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar10 7.020.727 3.549.253Peşin Ödenmiş Giderler4.360.696 2.297.070İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler27 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 4.360.696 2.297.070Diğer Dönen Varlıklar1.532.090 1.796.421İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar27 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 1.532.090 1.796.421ARA TOPLAM54.820.424 22.930.264TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR54.820.424 22.930.264DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar0 213İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 0 213Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 0 2.150.000Maddi Duran Varlıklar13 14.892.358 14.187.695Kullanım Hakkı Varlıkları15 3.727.676 3.275.186Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 226.296 240.793Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler27 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı28 482.974 371.800Diğer Duran Varlıklar0 0İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar27 0 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar19 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR19.329.304 20.225.687TOPLAM VARLIKLAR74.149.728 43.155.951KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 3.314.646 3.614.354İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.314.646 3.614.354Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 1.078.114 655.037Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 2.236.532 2.959.317Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 8.617.209 6.268.198Ticari Borçlar3.793.087 4.314.952İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 3.793.087 4.314.952Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 471.734 672.775Diğer Borçlar263.503 424.822İlişkili Taraflara Diğer Borçlar27 205 449İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 263.298 424.373Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)144.773 584.728İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)27 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 144.773 584.728Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 215.896 306.999Kısa Vadeli Karşılıklar192.660 93.616Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 192.660 93.616Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar27 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler93.401 57.370İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 93.401 57.370ARA TOPLAM17.106.909 16.337.814TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.106.909 16.337.814UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.638.862 3.197.619İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.638.862 3.197.619Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 2.676.248 2.620.149Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar7 1.962.614 577.470Ticari Borçlar0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar494.926 310.970Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 494.926 310.970Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 663.368 625.350TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.797.156 4.133.939TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER22.904.065 20.471.753ÖZKAYNAKLARAna Orta 1.411.386 4.496.336TOPLAM ÖZKAYNAKLAR51.245.663 22.684.198TOPLAM KAYNAKLAR74.149.728 43.155.951Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 17.579.418 20.417.439 5.482.004 10.019.786Satışların Maliyeti21 -13.550.386 -15.833.269 -4.367.597 -7.828.683TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.029.032 4.584.170 1.114.407 2.191.103BRÜT KAR (ZARAR)4.029.032 4.584.170 1.114.407 2.191.103Genel Yönetim Giderleri22 -1.817.941 -1.501.773 -924.791 -662.796Pazarlama Giderleri22 -229.256 -268.044 -111.414 -195.009Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 2.223.858 3.052.131 597.196 1.529.836Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -1.296.721 -2.954.050 -400.496 -943.736ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.908.972 2.912.434 274.902 1.919.398Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 0 430.907 0 169.521Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 0 -450.726 0 -450.726FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.908.972 2.892.615 274.902 1.638.193Finansman Gelirleri25 0 0 0 0Finansman Giderleri25 -1.037.429 -931.240 -544.934 -607.162SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.871.543 1.961.375 -270.032 1.031.031Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-460.157 -376.916 30.464 -166.145Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -531.329 -432.495 -215.896 -219.311Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 71.172 55.579 246.360 53.166SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.411.386 1.584.459 -239.568 864.886DÖNEM KARI (ZARARI)1.411.386 1.584.459 -239.568 864.886Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar692.590 777.520 -117.560 424.414Ana Ortaklık Payları718.796 806.939 -122.008 440.472Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.035 -90.357 -103.324 -206.517Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 -9.019 -115.842 -132.466 -264.765Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.984 25.485 29.142 58.248Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26 1.984 25.485 29.142 58.248Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.035 -90.357 -103.324 -206.517TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.404.351 1.494.102 -342.892 658.369Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar689.138 733.180 -168.263 323.072Ana Ortaklık Payları715.213 760.922 -174.629 335.297http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867491BIST