***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 10.110.550 915.710 77.692 149.147 3.645.855 3.270.289 18.169.243Transferler20 4.889.450 23.317 -1.642.478 -3.270.289Dönem Karı (Zararı)3.629.557 3.629.557Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20 22.064 22.064Dönem Sonu Bakiyeler20 15.000.000 915.710 99.756 172.464 2.003.377 3.629.557 21.820.864 21.820.864Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 16.000.000 96.311 172.464 1.919.087 4.496.336 22.684.198Transferler269.680 4.226.656 -4.496.336 0Dönem Karı (Zararı)2.353.669 2.353.669Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)32.744 32.744Sermaye Arttırımı20 7.562.500 19.594.614 27.157.114Dönem Sonu Bakiyeler20 23.562.500 19.594.614 63.567 442.144 6.145.743 2.353.669 52.162.237 52.162.237Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.832.952 4.467.181Dönem Karı (Zararı)2.353.669 3.629.557Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.353.669 3.629.557Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.880.082 3.367.565Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14 1.484.196 8 1.998.434 557.975Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler222.971 167.677Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 222.971 167.677Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler436.501 386.795Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 18.526 128.630Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 472.105 410.109Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 -54.130 -151.944Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 717.948 975.731Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler20.032 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-24.122.875 -1.939.039Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-5.627.641Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.343.460 -1.766.734İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8-27 -4.343.460 -1.766.734Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9-27 583.334 3.505.651Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -10.720.670 -882.178Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8-27 -303.080 -174.442Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 -337.232 383.781Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9-27 -114.140 -372.150İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.259.986 -2.632.967Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.905.102 9.337Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-354.884 -2.642.304Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-16.889.124 5.058.083Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -93.871 -124.834Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -849.957 -466.068YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.682.245 -6.373.294Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 768.822Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 0 768.822Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.832.245 -4.992.116Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -5.819.380 -4.746.803Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -12.865 -245.313Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 2.150.000 -2.150.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.162.418 1.553.545Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.157.114 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.157.114 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 2.005.304 1.553.545Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit AkışlarıYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.647.221 -352.568NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.647.221 -352.568DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.671.848 3.505.777DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.319.069 3.153.209Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 11.319.069 3.671.848Finansal Yatırımlar6 5.627.641 0Ticari Alacaklar12.736.195 10.863.274İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 12.736.195 10.863.274Diğer Alacaklar169.277 752.398İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 719 679.213İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 168.558 73.185Stoklar10 14.269.923 3.549.253Peşin Ödenmiş Giderler4.012.258