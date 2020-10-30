***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2020 18:25
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20 10.110.550 915.710 77.692 149.147 3.645.855 3.270.289 18.169.243
Transferler
20 4.889.450 23.317 -1.642.478 -3.270.289
Dönem Karı (Zararı)
3.629.557 3.629.557
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20 22.064 22.064
Dönem Sonu Bakiyeler
20 15.000.000 915.710 99.756 172.464 2.003.377 3.629.557 21.820.864 21.820.864
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20 16.000.000 96.311 172.464 1.919.087 4.496.336 22.684.198
Transferler
269.680 4.226.656 -4.496.336 0
Dönem Karı (Zararı)
2.353.669 2.353.669
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
32.744 32.744
Sermaye Arttırımı
20 7.562.500 19.594.614 27.157.114
Dönem Sonu Bakiyeler
20 23.562.500 19.594.614 63.567 442.144 6.145.743 2.353.669 52.162.237 52.162.237
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.832.952 4.467.181
Dönem Karı (Zararı)
2.353.669 3.629.557
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.353.669 3.629.557
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.880.082 3.367.565
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 1.484.196 8 1.998.434 557.975
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
222.971 167.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 222.971 167.677
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
436.501 386.795
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 18.526 128.630
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 472.105 410.109
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 -54.130 -151.944
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 717.948 975.731
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
20.032 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.122.875 -1.939.039
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-5.627.641
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.343.460 -1.766.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-27 -4.343.460 -1.766.734
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9-27 583.334 3.505.651
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -10.720.670 -882.178
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-27 -303.080 -174.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -337.232 383.781
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9-27 -114.140 -372.150
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.259.986 -2.632.967
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.905.102 9.337
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-354.884 -2.642.304
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-16.889.124 5.058.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -93.871 -124.834
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -849.957 -466.068
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.682.245 -6.373.294
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 768.822
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 768.822
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.832.245 -4.992.116
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -5.819.380 -4.746.803
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -12.865 -245.313
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 2.150.000 -2.150.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.162.418 1.553.545
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.157.114 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.157.114 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 2.005.304 1.553.545
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.647.221 -352.568
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.647.221 -352.568
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.671.848 3.505.777
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.319.069 3.153.209
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 11.319.069 3.671.848
Finansal Yatırımlar
6 5.627.641 0
Ticari Alacaklar
12.736.195 10.863.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 12.736.195 10.863.274
Diğer Alacaklar
169.277 752.398
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 719 679.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 168.558 73.185
Stoklar
10 14.269.923 3.549.253
Peşin Ödenmiş Giderler
4.012.258