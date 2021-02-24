***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 10.110.550 915.710 77.692 149.147 3.645.855 3.270.289 18.169.243Transferler20 4.973.740 23.317 -1.726.768 -3.270.289Dönem Karı (Zararı)4.496.336 4.496.336Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20 915.710 18.619 18.619Dönem Sonu Bakiyeler20 16.000.000 915.710 96.311 172.464 1.919.087 4.496.336 22.684.198 0 22.684.198Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 16.000.000 96.311 172.464 1.919.087 4.496.336 22.684.198Transferler269.680 4.226.656 -4.496.336 0Dönem Karı (Zararı)4.188.162 4.188.162Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-30.831 -30.831Sermaye Arttırımı20 7.562.500 19.594.614 27.157.114Dönem Sonu Bakiyeler20 23.562.500 19.594.614 65.480 442.144 6.145.743 4.188.162 53.998.643 0 53.998.643Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.919.685 5.817.845Dönem Karı (Zararı)4.188.162 4.496.336Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.188.162 4.496.336Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.788.396 4.468.524Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14 2.091.511 1.756.329Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.000.908 902.731Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.000.908 902.731Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler482.577 282.933Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 482.577 282.933Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler849.664 281.319Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 13.049Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 972.026 369.642Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 -122.362 -101.372Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 1.267.134 1.245.212Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler96.602İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-30.739.875 -2.313.717Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-4.160.655Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.175.957 -3.172.632İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8-27 -8.175.957 -3.172.632Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9-27 656.650 4.352.349Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -15.980.157 -763.177Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8-27 -413.715 693.282İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8-27 -413.715 693.282Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 -301.853 532.389Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9-27 40.542 -341.425İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.404.730 -3.614.503Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.227.580 -123.503Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)822.850 -3.491.000Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-20.763.317 6.651.143Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -44.576 -137.513Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -1.111.792 -695.785YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.072.030 -8.235.327Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 768.823Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 0 768.823Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.222.030 -6.854.150Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -15.209.165 -6.606.973Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -12.865 -247.177Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 2.150.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -2.150.000Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI38.964.134 2.583.553Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.157.114 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.157.114İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11.807.020 2.583.553Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri7 11.807.020 2.583.553Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıDurdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit AkışlarıYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.972.419 166.071NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 3.972.419 166.071DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.671.848 3.505.777DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.644.267 3.671.848Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 7.644.267 3.671.848Finansal Yatırımlar4.160.655Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar6 4.160.655Ticari Alacaklar18.160.685 10.863.274İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 18.160.685 10.863.274Diğer Alacaklar95.961 752.398İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 5.951 679.213İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 90.010 73.185Stoklar10 19.529.410 3.549.253Peşin Ödenmiş Giderler3.340.782 2.297.070İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 3.340.782 2.297.070Diğer Dönen Varlıklar3.980.288 1.796.421İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 3.980.288 1.796.421ARA TOPLAM56.912.048 22.930.264TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR56.912.048 22.930.264DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar0 213İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 0 213Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 0 2.150.000Maddi Duran Varlıklar13 27.339.907 14.187.695Kullanım Hakkı Varlıkları15 2.645.146 3.275.186Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 219.100 240.793Ertelenmiş Vergi Varlığı28 662.192 371.800TOPLAM DURAN VARLIKLAR30.866.345 20.225.687TOPLAM VARLIKLAR87.778.393 43.155.951KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 16.463.341 2.959.317Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 2.350.763 6.923.235İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 2.350.763 6.923.235Banka Kredileri7 1.269.719 6.268.198Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 1.081.044 655.037Ticari Borçlar4.873.263 4.314.952İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 4.873.263 4.314.952Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 370.922 672.775Diğer Borçlar465.364 424.822İlişkili Taraflara Diğer Borçlar449İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 465.364 424.373Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.387.211 584.728İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 1.387.211 584.728Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 191.153 306.999Kısa Vadeli Karşılıklar196.062 93.616Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 196.062 93.616Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler77.737 57.370İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 77.737 57.370ARA TOPLAM26.375.816 16.337.814TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.375.816 16.337.814UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.539.649 3.197.619İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.539.649 3.197.619Banka Kredileri7 3.878.945 577.470Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 1.660.704 2.620.149Uzun Vadeli Karşılıklar686.051 310.970Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 686.051 310.970Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 1.178.234 625.350TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.403.934 4.133.939TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER33.779.750 20.471.753ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar53.998.643 22.684.198Ödenmiş Sermaye20 23.562.500 16.000.000Sermaye Avansı20 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 19.594.614 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 65.480 96.311Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)65.480 96.311Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 65.480 96.311Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 442.144 172.464Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 6.145.743 1.919.087Net Dönem Karı veya Zararı4.188.162 4.496.336TOPLAM ÖZKAYNAKLAR53.998.643 22.684.198TOPLAM KAYNAKLAR87.778.393 43.155.951Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 37.847.765 38.771.282Satışların Maliyeti21 -27.947.081 -28.688.876TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.900.684 10.082.406BRÜT KAR (ZARAR)9.900.684 10.082.406Genel Yönetim Giderleri22 -3.379.721 -2.757.291Pazarlama Giderleri22 -479.066 -288.445Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 4.612.164 3.654.821Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -3.419.543 -3.007.688ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.234.518 7.683.803Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 361.815 433.026Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -8.089 -536.684FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.588.244 7.580.145Finansman Giderleri25 -2.132.948 -1.838.597SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.455.296 5.741.548Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.267.134 -1.245.212Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -995.946 -969.211Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -271.188 -276.001SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.188.162 4.496.336DÖNEM KARI (ZARARI)4.188.162 4.496.336Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.188.162 4.496.336Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-30.831 18.619Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 -39.527 23.871Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.696 -5.252Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26 8.696 -5.252Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-30.831 18.619TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.157.331 4.514.955Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.157.331 4.514.955http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912416BIST