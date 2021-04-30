***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2021 18:21
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20 16.000.000 96.311 172.464 1.919.087 4.496.336 0
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
269.680 4.226.656 -4.496.336 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
4.188.162 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.831 0
Sermaye Arttırımı
20 7.562.500 19.594.614 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
4.136.724 5.539.649
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.755.958 3.878.945
Banka Kredileri
7 1.769.352 1.721.128
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 986.606 2.157.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.380.766 1.660.704
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 1.380.766 1.660.704
Uzun Vadeli Karşılıklar
805.168 686.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 805.168 686.051
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 1.587.874 1.178.234
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.529.766 7.403.934
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.093.666 33.779.750
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
55.429.604 53.998.643
Ödenmiş Sermaye
20 23.562.500 23.562.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 19.594.614 19.594.614
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
296.637 65.480
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
296.637 65.480
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 296.637 65.480
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
566.052 442.144
Yasal Yedekler
20 566.052 442.144
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 10.401.414 6.145.743
Net Dönem Karı veya Zararı
20 1.008.387 4.188.162
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
55.429.604 53.998.643
TOPLAM KAYNAKLAR
96.523.270 87.778.393
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 17.694.278 12.097.414
Satışların Maliyeti
21 -14.621.778 -9.182.789
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.072.500 2.914.625
BRÜT KAR (ZARAR)
3.072.500 2.914.625
Genel Yönetim Giderleri
22 -823.632 -893.150
Pazarlama Giderleri
22 -135.886 -117.842
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 2.903.638 1.626.662
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -2.352.857 -896.225
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.663.763 2.634.070
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 215.370 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -908
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.878.225 2.634.070
Finansman Giderleri
25 -1.435.990 -492.495
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.442.235 2.141.575
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-433.848 -490.621
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -317.876 -315.433
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -115.972 -175.188
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.008.387 1.650.954
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.008.387 1.650.954
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.008.387 1.650.954
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
231.157 96.289
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 308.209 123.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-77.052 -27.158
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
26 -77.052 -27.158
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
26 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
231.157 96.289
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.239.544 1.747.243
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.239.544 1.747.243
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933544
BIST