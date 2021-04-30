***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 16.000.000 96.311 172.464 1.919.087 4.496.336 0Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler269.680 4.226.656 -4.496.336 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)4.188.162 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-30.831 0Sermaye Arttırımı20 7.562.500 19.594.614 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar4.136.724 5.539.649İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.755.958 3.878.945Banka Kredileri7 1.769.352 1.721.128Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 986.606 2.157.817İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.380.766 1.660.704Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar16 1.380.766 1.660.704Uzun Vadeli Karşılıklar805.168 686.051Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 805.168 686.051Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 1.587.874 1.178.234TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.529.766 7.403.934TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER41.093.666 33.779.750ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar55.429.604 53.998.643Ödenmiş Sermaye20 23.562.500 23.562.500Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 19.594.614 19.594.614Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)296.637 65.480Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)296.637 65.480Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 296.637 65.480Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler566.052 442.144Yasal Yedekler20 566.052 442.144Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 10.401.414 6.145.743Net Dönem Karı veya Zararı20 1.008.387 4.188.162TOPLAM ÖZKAYNAKLAR55.429.604 53.998.643TOPLAM KAYNAKLAR96.523.270 87.778.393Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 17.694.278 12.097.414Satışların Maliyeti21 -14.621.778 -9.182.789TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.072.500 2.914.625BRÜT KAR (ZARAR)3.072.500 2.914.625Genel Yönetim Giderleri22 -823.632 -893.150Pazarlama Giderleri22 -135.886 -117.842Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 2.903.638 1.626.662Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -2.352.857 -896.225ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.663.763 2.634.070Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 215.370 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -908FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.878.225 2.634.070Finansman Giderleri25 -1.435.990 -492.495SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.442.235 2.141.575Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-433.848 -490.621Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -317.876 -315.433Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -115.972 -175.188SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.008.387 1.650.954DÖNEM KARI (ZARARI)1.008.387 1.650.954Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.008.387 1.650.954Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar231.157 96.289Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 308.209 123.447Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-77.052 -27.158Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi26 -77.052 -27.158Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar26 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)231.157 96.289TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.239.544 1.747.243Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.239.544 1.747.243http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933544BIST