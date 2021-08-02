***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 16.000.000 96.311 172.464 1.919.087 4.496.336 0Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler269.680 4.226.656 -4.496.336 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)4.188.162 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-30.831 0Sermaye Arttırımı20 7.562.500 19.594.614 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler20 23.562.500 19.594.614 65.480 442.144 6.145.743 4.188.162 53.998.643 0 53.998.643Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 23.562.500 19.594.614 65.480 442.144 6.145.743 4.188.162 53.998.643 0 53.998.643Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler289.438 1.121.948 -1.411.386 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)20 609.242 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20 229.849 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler20 23.562.500 19.594.614 295.329 731.582 7.502.851 3.386.018 55.072.894 55.072.894Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.698.287 -11.895.177Dönem Karı (Zararı)609.242 1.411.386Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.776.122 2.951.459Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14 1.727.402 914.945Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler778.257 975.245Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 778.257 975.245Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler595.041 367.853Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 595.041 367.853Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler846.872 206.573Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 0 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 1.433.568 214.855Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 -586.696 -8.282Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 548.406 460.157Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler280.144 26.686İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.145.659 -15.541.719Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)3.049.566 -6.500.000Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8-27 -3.442.291 -2.911.875Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9-27 -264.932 643.930Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -849.680 -3.471.474Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8-27 -3.677.486 -736.720Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 127.271 -201.041Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9-27 1.227.950 -161.319İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.683.943 -2.203.220Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.113.792 -1.799.295Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-429.849 -403.925Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.239.705 -11.178.874Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -28.898 -93.871Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -512.520 -622.432YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.382.547 544.890Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri90.667 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 90.667 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.473.214 -1.605.110Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -5.473.214 -1.603.246Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 0 -1.864Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 0 2.150.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.131.940 30.168.484Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 27.157.114Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 27.157.114Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 5.131.940 3.011.370YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.447.680 18.818.197NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.447.680 18.818.197DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 7.644.267 3.671.848DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.091.947 22.490.045Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 10.091.947 7.644.267Finansal Yatırımlar6 1.111.089 4.160.655Ticari Alacaklar21.411.415 18.160.685İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 21.411.415 18.160.685Diğer Alacaklar360.893 95.961İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 0 5.951İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 360.893 90.010Stoklar10 20.379.090 19.529.410Peşin Ödenmiş Giderler1.261.237 3.340.782İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler27 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 1.261.237 3.340.782Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 0 0Diğer Dönen Varlıklar3.946.041 3.980.288İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar27 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 3.946.041 3.980.288ARA TOPLAM58.561.712 56.912.048TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR58.561.712 56.912.048DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 0 0Maddi Duran Varlıklar13 31.013.248 27.339.907Kullanım Hakkı Varlıkları15 2.270.126 2.645.146Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 200.904 219.100Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler27 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı28 966.606 662.192Diğer Duran Varlıklar0 0İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar27 0 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar19 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR34.450.884 30.866.345TOPLAM VARLIKLAR93.012.596 87.778.393KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar26.506.968 18.814.104Banka Kredileri7 25.411.399 17.713.506Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 1.016.699 1.081.044Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 78.870 19.554Ticari Borçlar2.629.345 4.873.263İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 2.629.345 4.873.263Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 498.193 370.922Diğer Borçlar1.693.314 465.364İlişkili Taraflara Diğer Borçlar27 1.062.175 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 631.139 465.364Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)984.211 1.387.211İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)27 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 984.211 1.387.211Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 232.365 191.153Kısa Vadeli Karşılıklar356.000 196.062Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 356.000 196.062Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler50.888 77.737İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 50.888 77.737ARA TOPLAM32.951.284 26.375.816TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.951.284 26.375.816UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.648.689 5.539.649İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.648.689 5.539.649Banka Kredileri7 1.253.676 3.878.945Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 1.395.013 1.660.704Ticari Borçlar0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 0 0Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar27 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)27 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar785.791 686.051Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 785.791 686.051Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar17 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 1.553.938 1.178.234TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.988.418 7.403.934TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER37.939.702 33.779.750ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar55.072.894 53.998.643Ödenmiş Sermaye20 23.562.500 23.562.500Sermaye Avansı20 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 19.594.614 19.594.614Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 295.329 65.480Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)295.329 65.480Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 295.329 65.480Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 731.582 442.144Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 10.279.627 6.145.743Net Dönem Karı veya Zararı20 609.242 4.188.162TOPLAM ÖZKAYNAKLAR55.072.894 53.998.643TOPLAM KAYNAKLAR93.012.596 87.778.393Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 34.583.696 17.579.418 16.889.418 5.482.004Satışların Maliyeti21 -29.463.827 -13.550.386 -14.842.049 -4.367.597TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.119.869 4.029.032 2.047.369 1.114.407BRÜT KAR (ZARAR)5.119.869 4.029.032 2.047.369 1.114.407Genel Yönetim Giderleri22 -1.444.355 -1.817.941 -620.723 -924.791Pazarlama Giderleri22 -223.470 -229.256 -87.584 -111.414Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 3.343.939 2.223.858 440.301 597.196Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -3.279.910 -1.296.721 -927.053 -400.496ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.516.073 2.908.972 852.310 274.902Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 333.910 0 118.540 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -908 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.849.075 2.908.972 970.850 274.902Finansman Gelirleri25 0 0 0 0Finansman Giderleri25 -2.691.427 -1.037.429 -1.255.437 -544.934SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.157.648 1.871.543 -284.587 -270.032Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-548.406 -460.157 -114.558 30.464Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -553.732 -531.329 -235.856 -215.896Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 5.326 71.172 121.298 246.360SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)609.242 1.411.386 -399.145 -239.568DÖNEM KARI (ZARARI)609.242 1.411.386 -399.145 -239.568Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları609.242 1.411.386 -399.145 -239.568Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar229.849 -7.035 -1.308 -103.324Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 306.465 -9.019 -1.744 -132.466Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-76.616 1.984 436 29.142Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26 -76.616 1.984 436 29.142Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)229.849 -7.035 -1.308 -103.324TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)839.091 1.404.351 -400.453 -342.892Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları839.091 1.404.351 -400.453 -342.892http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954262BIST