***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 16.000.000 96.311 172.464 1.919.087 4.496.336Transferler20 269.680 4.226.656 -4.496.336Dönem Karı (Zararı)20 2.353.669Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20 -32.744Dönem Sonu Bakiyeler20 23.562.500 19.594.614 65.480 6.145.743 4.188.162 53.998.643 0 53.998.643Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 23.562.500 19.594.614 65.480 442.144 6.145.743 4.188.162 53.998.643 0 53.998.643Hatalara İlişkin Düzeltmeler235.160Düzeltmelerden Sonraki Tutar20 23.562.500 19.594.614 65.480 442.144 6.380.903 4.188.162 54.233.803 0 54.233.803Transferler289.438 2.064.231 -2.353.669Dönem Karı (Zararı)2.393.255Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.638Dönem Sonu Bakiyeler20 23.562.500 19.594.614 72.118 731.582 8.445.134 4.227.748 56.633.696 0 56.633.696Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.431.644 -17.851.478Dönem Karı (Zararı)2.393.255 2.353.669Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.393.255 2.353.669Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.519.216 3.626.965Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14 2.729.851 1.484.196Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler778.257 975.245Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 778.257 975.245Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler410.995 222.971Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 410.995 222.971Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler846.872 206.573Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 1.433.568 214.855Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 -586.696 -8.282Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 419.285 717.948Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler333.956 20.032İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.950.473 -22.888.284Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)3.160.655 -5.627.641Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8-27 -2.215.681 -2.839.884Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9-27 -81.326 583.334Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -5.177.399 -10.720.670Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8-27 -2.458.933 -572.065Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 113.792 -337.232Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9-27 2.047.163 -114.140İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.661.256 -3.259.986Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.013.024 -2.905.102Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-351.768 -354.884Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.961.998 -16.907.650Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -28.897 -93.871Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -501.457 -849.957YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.459.652 -3.682.244Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri90.666 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 90.666 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.550.318 -5.832.244Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -7.550.318 -5.819.380Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 0 -12.864Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 0 2.150.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.004.321 29.180.944Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 27.157.114Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 27.157.114Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 4.004.321 2.023.830YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)976.313 7.647.222NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)976.313 7.647.222DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 7.644.267 3.671.848DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.620.580 11.319.070Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 8.620.580 7.644.267Finansal Yatırımlar6 1.000.000 4.160.655Ticari Alacaklar20.184.805 18.160.685İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 20.184.805 18.160.685Diğer Alacaklar177.287 95.961İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 0 5.951İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 177.287 90.010Stoklar10 24.706.809 19.529.410Peşin Ödenmiş Giderler556.531 3.340.782İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 556.531 3.340.782Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 12.399 0Diğer Dönen Varlıklar4.739.116 3.980.288İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar27 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 4.739.116 3.980.288ARA TOPLAM59.997.527 56.912.048TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR59.997.527 56.912.048DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 0 0Maddi Duran Varlıklar13 32.096.159 27.339.907Kullanım Hakkı Varlıkları15 2.043.113 2.645.146Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 192.649 219.100Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler27 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı28 1.129.274 662.192Diğer Duran Varlıklar0 0İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar27 0 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar19 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR35.461.195 30.866.345TOPLAM VARLIKLAR95.458.722 87.778.393KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar24.439.599 17.544.385İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar24.439.599 17.544.385Banka Kredileri7 23.508.299 16.443.787Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 843.498 1.081.044Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 87.802 19.554Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 922.485 1.269.719İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları922.485 1.269.719Banka Kredileri7 922.485 1.269.719Ticari Borçlar3.847.898 4.873.263İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 3.847.898 4.873.263Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 484.714 370.922Diğer Borçlar2.512.527 465.364İlişkili Taraflara Diğer Borçlar27 1.542.268 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar29 970.259 465.364Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.060.623 1.387.211İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)27 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 1.060.623 1.387.211Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 0 191.153Kısa Vadeli Karşılıklar149.657 196.062Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 149.657 196.062Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler52.557 77.737İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 52.557 77.737ARA TOPLAM33.470.060 26.375.816TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.470.060 26.375.816UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.492.753 5.539.649İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.492.753 5.539.649Banka Kredileri7 1.097.740 3.878.945Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 1.395.013 1.660.704Ticari Borçlar0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 0 0Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar27 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)27 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.105.703 686.051Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 1.105.703 686.051Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar17 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 1.756.510 1.178.234Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler19 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.354.966 7.403.934TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER38.825.026 33.779.750ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar56.633.696 53.998.643Ödenmiş Sermaye20 23.562.500 23.562.500Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 19.594.614 19.594.614Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 72.118 65.480Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)72.118 65.480Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 72.118 65.480Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler731.582 442.144Yasal Yedekler20 731.582 442.144Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 10.279.627 6.145.743Net Dönem Karı veya Zararı20 2.393.255 4.188.162TOPLAM ÖZKAYNAKLAR56.633.696 53.998.643TOPLAM KAYNAKLAR95.458.722 87.778.393Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 49.842.891 25.521.109 15.259.195 7.941.691Satışların Maliyeti21 -40.052.789 -18.666.172 -10.588.962 -5.115.786TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.790.102 6.854.937 4.670.233 2.825.905BRÜT KAR (ZARAR)9.790.102 6.854.937 4.670.233 2.825.905Genel Yönetim Giderleri22 -3.116.705 -2.534.320 -1.672.350 -716.379Pazarlama Giderleri22 -290.471 -356.690 -67.001 -127.434Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 3.706.213 3.007.393 362.274 783.535Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -3.959.849 -2.669.180 -679.939 -1.372.459ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.129.290 4.302.140 2.613.217 1.393.168Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 597.258 205.549 263.348 205.549Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -908 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.725.640 4.507.689 2.876.565 1.598.717Finansman Gelirleri25 0 0 0 0Finansman Giderleri25 -3.913.100 -1.436.072 -1.221.673 -398.643SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.812.540 3.071.617 1.654.892 1.200.074Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-419.285 -717.948 129.121 -257.791Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -310.304 -800.236 243.428 -268.907Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -108.981 82.288 -114.307 11.116SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.393.255 2.353.669 1.784.013 942.283DÖNEM KARI (ZARARI)2.393.255 2.353.669 1.784.013 942.283Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.393.255 2.353.669 1.784.013 942.283Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.638 -7.035 -223.211 -103.324Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 8.851 -9.019 -297.614 -132.466Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.213 1.984 74.403 29.142Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26 -2.213 1.984 74.403 29.142Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.638 -7.035 -223.211 -103.324TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.399.893 2.346.634 1.560.802 838.959Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.399.893 2.346.634 1.560.802 838.959http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973732BIST