***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.545.804 -21.919.685Dönem Karı (Zararı)4.758.427 4.188.162Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.758.427 4.188.162Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.952.019 5.788.396Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14 3.767.837 2.091.511Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler990.702 1.000.908Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 990.702 1.000.908Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler437.133 482.577Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 437.133 482.577Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler989.895 849.664Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 1.191.803 972.026Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 -201.908 -122.362Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 1.746.737 1.267.134Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.019.715 96.602İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.079.226 -30.739.875Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4.160.655 -4.160.655Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler144.472 -8.175.957İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8-27 144.472 -8.175.957Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-76.813 656.650İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9-27 -76.813 656.650Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -15.172.056 -15.980.157Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.200.219 -413.715İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8-27 1.200.219 -413.715Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 453.574 -301.853Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.052.028 40.542İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9-27 4.052.028 40.542İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler158.695 -2.404.730Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.481.948 -3.227.579Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.640.643 822.849Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.631.220 -20.763.317Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -28.898 -44.576Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -1.056.518 -1.111.792YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.473.221 -13.072.030Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri90.665Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 90.665Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.563.886 -15.222.030Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -10.563.886 -15.209.165Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -12.865Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 2.150.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.302.919 38.964.134Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.157.114Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.157.114Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8.302.919 11.807.020Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri7 8.302.919 11.807.020YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.375.502 3.972.419NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.375.502 3.972.419DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.644.267 3.671.848DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.019.769 7.644.267Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 16.000.000 96.311 172.464 1.919.087 4.496.336 22.684.198Transferler269.680 4.226.656 -4.496.336 0Dönem Karı (Zararı)20 4.188.162 4.188.162Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20 -30.831 -30.831Sermaye Arttırımı20 7.562.500 19.594.614 27.157.114Dönem Sonu Bakiyeler20 23.562.500 19.594.614 65.480 442.144 6.145.743 4.188.162 53.998.643 0 53.998.643Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 23.562.500 19.594.614 65.480 442.144 6.145.743 4.188.162 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler20 235.160 235.160Düzeltmelerden Sonraki Tutar20 23.562.500 19.594.614 65.480 442.144 6.380.903 4.188.162 54.233.803Transferler20 289.438 3.898.724 -4.188.162Dönem Karı (Zararı)20 4.758.427 4.758.427Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20 -11.891 -11.891Dönem Sonu Bakiyeler20 23.562.500 19.594.614 53.589 731.582 10.279.627 4.758.427 58.980.339 0 58.980.339Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 13.019.769 7.644.267Finansal Yatırımlar6 0 4.160.655Ticari Alacaklar17.227.419 18.160.685İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 17.227.419 18.160.685Diğer Alacaklar172.774 95.961İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 0 5.951İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 172.774 90.010Stoklar10 34.701.466 19.529.410Peşin Ödenmiş Giderler3.477.673 3.340.782İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler27 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 3.477.673 3.340.782Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 0 0Diğer Dönen Varlıklar6.325.345 3.980.288İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar27 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 6.325.345 3.980.288ARA TOPLAM74.924.446 56.912.048TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR74.924.446 56.912.048DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 0 0Ticari Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 0 0Maddi Duran Varlıklar13 34.079.551 27.339.907Kullanım Hakkı Varlıkları15 2.474.737 2.645.146Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 184.840 219.100Ertelenmiş Vergi Varlığı28 1.019.070 662.192TOPLAM DURAN VARLIKLAR37.758.198 30.866.345TOPLAM VARLIKLAR112.682.644 87.778.393KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 28.363.234 17.544.385İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar28.363.234 17.544.385Banka Kredileri7 19.017.366 6.940.079Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 7.864.403 9.503.708Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar16 1.481.465 1.100.598Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.140.317 1.269.719İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.140.317 1.269.719Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 1.140.317 1.269.719Ticari Borçlar7.265.285 4.873.263İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 7.265.285 4.873.263Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 824.496 370.922Diğer Borçlar4.517.392 465.364İlişkili Taraflara Diğer Borçlar27 3.587.220 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 930.172 465.364Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.087.843 1.387.211İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 4.087.843 1.387.211Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 360.302 191.153Kısa Vadeli Karşılıklar130.996 196.062Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 130.996 196.062Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.748 77.737İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 17.748 77.737ARA TOPLAM46.707.613 26.375.816TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER46.707.613 26.375.816UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.767.267 5.539.649İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.767.267 5.539.649Banka Kredileri7 1.139.153 1.721.128Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 2.628.114 3.818.521Uzun Vadeli Karşılıklar1.175.207 686.051Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 1.175.207 686.051Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 2.052.218 1.178.234TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.994.692 7.403.934TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER53.702.305 33.779.750ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar58.980.339 53.998.643Ödenmiş Sermaye20 23.562.500 23.562.500Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 19.594.614 19.594.614Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)53.589 65.480Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)53.589 65.480Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 53.589 65.480Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler731.582 442.144Yasal Yedekler20 731.582 442.144Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 10.279.627 6.145.743Net Dönem Karı veya Zararı4.758.427 4.188.162TOPLAM ÖZKAYNAKLAR58.980.339 53.998.643TOPLAM KAYNAKLAR112.682.644 87.778.393Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 67.618.396 37.847.765Satışların Maliyeti21 -50.232.487 -27.947.081TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.385.909 9.900.684BRÜT KAR (ZARAR)17.385.909 9.900.684Genel Yönetim Giderleri22 -5.895.074 -3.379.721Pazarlama Giderleri22 -337.164 -479.066Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 5.613.511 4.612.164Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -5.785.913 -3.419.543ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.981.269 7.234.518Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 643.132 361.815Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -908 -8.089FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.623.493 7.588.244Finansman Giderleri25 -5.118.329 -2.132.948SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.505.164 5.455.296Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.746.737 -1.267.134Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -1.225.667 -995.946Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -521.070 -271.188SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.758.427 4.188.162DÖNEM KARI (ZARARI)4.758.427 4.188.162Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları4.758.427 4.188.162Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-11.891 -30.831Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 -15.855 -41.108Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.964 10.277Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26 3.964 10.277Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.891 -30.831TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.746.536 4.157.331Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.746.536 4.157.331http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002871BIST