***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
05.05.2022 18:12
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20 23.562.500 19.594.614 65.480 442.144 645.743 4.188.162
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
20 235.160
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
20 23.562.500 19.594.614 65.480 442.144 6.380.903 4.188.162
Transferler
20 289.438 3.898.724 -4.188.162
Dönem Karı (Zararı)
20 4.758.427
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -11.891
Dönem Sonu Bakiyeler
20 23.562.500 19.594.614 53.589 731.582 10.279.627 4.758.427 58.980.339 58.980.339
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20 23.562.500 19.594.614 53.589 731.582 10.279.627 4.758.427 58.980.339
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
20 -43.743
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
20 23.562.500 19.594.614 53.589 731.582 10.235.884 4.758.427 58.936.596
Transferler
20 4.758.427 -4.758.427
Dönem Karı (Zararı)
20 -445.391
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20 354.744
Dönem Sonu Bakiyeler
20 23.562.500 19.954.614 408.333 731.582 14.994.311 -445.391 58.845.949 58.845.949
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
658.470 -3.713.768
Dönem Karı (Zararı)
-445.391 1.008.387
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.081.660 3.548.047
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 1.090.825 762.859
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.812.461 778.257
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.812.461 778.257
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.257.954 555.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.257.954 555.200
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
989.895 846.872
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 1.191.803 1.433.568
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 -201.908 -586.696
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -213.595 433.848
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-855.880 171.011
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.617.497 -8.086.261
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.617.311 -4.926.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-27 -6.617.311 -4.926.154
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-347.475 -398.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9-27 -347.475 -398.965
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -4.335.720 -343.622
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.162.758 10.126
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8-27 3.162.758 10.126
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 158.369 474.171
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.036.950 118.546
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9-27 3.036.950 118.546
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.324.932 -3.020.363
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-983.012 -2.487.137
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.307.944 -533.226
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.018.772 -3.529.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
28 0 -4.658
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -360.302 -179.283
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.007.629 -1.100.745
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.228.691
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 9.228.691
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.007.629 -12.486.135
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -3.007.629 -12.486.135
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 2.156.699
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.670.587 5.188.579
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.670.587 5.188.579
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
7 1.670.587 5.188.579
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-678.572 374.066
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-678.572 374.066
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.019.769 7.644.267
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.341.197 8.018.333
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 12.341.197 13.019.769
Ticari Alacaklar
22.234.177 17.227.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 22.234.177 17.227.419
Diğer Alacaklar
520.249 172.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 520.249 172.774
Stoklar
10 39.037.186 34.701.466
Peşin Ödenmiş Giderler
4.064.392 3.477.673
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.064.392 3.477.673
Diğer Dönen Varlıklar
6.721.638 6.325.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 6.721.638 6.325.345
ARA TOPLAM
84.918.839 74.924.446
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
84.918.839 74.924.446
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
13 36.004.112 34.079.551
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 7.118.200 2.474.737
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 177.083 184.840
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 1.486.658 1.019.070
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
44.786.053 37.758.198
TOPLAM VARLIKLAR
129.704.892 112.682.644
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
33.186.704 29.503.551
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
33.186.704 29.503.551
Banka Kredileri
7 31.088.324 28.022.086
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 2.064.587 1.447.205
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 33.793 34.260
Ticari Borçlar
11.619.846 7.265.285
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 11.619.846 7.265.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 982.865 824.496
Diğer Borçlar
7.554.342 4.517.392
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 6.211.145 3.587.220
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.343.197 930.172
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.396.614 4.087.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 7.396.614 4.087.843
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 165.616 360.302
Kısa Vadeli Karşılıklar
731.540 130.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 731.540 130.996
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.922 17.748
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 16.922 17.748
ARA TOPLAM
61.654.449 46.707.613
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.654.449 46.707.613
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.586.027 3.767.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.586.027 3.767.267
Banka Kredileri
7 463.394 1.858.578
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 5.122.633 1.908.689
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.371.909 1.175.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.371.909 1.175.207
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 2.246.558 2.052.218
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.204.494 6.994.692
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
70.858.943 53.702.305
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
58.845.949 58.980.339
Ödenmiş Sermaye
20 23.562.500 23.562.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 19.594.614 19.594.614
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
408.333 53.589
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
408.333 53.589
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 408.333 53.589
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
731.582 731.582
Yasal Yedekler
20 731.582 731.582
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 14.994.311 10.279.627
Net Dönem Karı veya Zararı
20 -445.391 4.758.427
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
58.845.949 58.980.339
TOPLAM KAYNAKLAR
129.704.892 112.682.644
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 23.462.483 17.694.278
Satışların Maliyeti
21 -19.284.492 -14.621.778
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.177.991 3.072.500
BRÜT KAR (ZARAR)
4.177.991 3.072.500
Genel Yönetim Giderleri
22 -2.356.553 -823.632
Pazarlama Giderleri
22 -47.713 -135.886
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 3.783.288 2.903.638
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -3.804.874 -2.352.857
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.752.139 2.663.763
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 0 215.370
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 -908
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.752.139 2.878.225
Finansman Giderleri
25 -2.411.125 -1.435.990
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-658.986 1.442.235
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
213.595 -433.848
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -165.616 -317.876
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 379.211 -115.972
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-445.391 1.008.387
DÖNEM KARI (ZARARI)
-445.391 1.008.387
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-445.391 1.008.387
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
354.744 231.157
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 460.706 308.209
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-105.962 -77.052
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 -105.962 -77.052
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
354.744 231.157
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-90.647 1.239.544
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-90.647 1.239.544
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026708
BIST