***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 23.562.500 19.594.614 65.480 442.144 645.743 4.188.162Hatalara İlişkin Düzeltmeler20 235.160Düzeltmelerden Sonraki Tutar20 23.562.500 19.594.614 65.480 442.144 6.380.903 4.188.162Transferler20 289.438 3.898.724 -4.188.162Dönem Karı (Zararı)20 4.758.427Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20 -11.891Dönem Sonu Bakiyeler20 23.562.500 19.594.614 53.589 731.582 10.279.627 4.758.427 58.980.339 58.980.339Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 23.562.500 19.594.614 53.589 731.582 10.279.627 4.758.427 58.980.339Hatalara İlişkin Düzeltmeler20 -43.743Düzeltmelerden Sonraki Tutar20 23.562.500 19.594.614 53.589 731.582 10.235.884 4.758.427 58.936.596Transferler20 4.758.427 -4.758.427Dönem Karı (Zararı)20 -445.391Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20 354.744Dönem Sonu Bakiyeler20 23.562.500 19.954.614 408.333 731.582 14.994.311 -445.391 58.845.949 58.845.949Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI658.470 -3.713.768Dönem Karı (Zararı)-445.391 1.008.387Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.081.660 3.548.047Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14 1.090.825 762.859Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.812.461 778.257Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.812.461 778.257Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.257.954 555.200Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 1.257.954 555.200Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler989.895 846.872Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 1.191.803 1.433.568Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 -201.908 -586.696Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -213.595 433.848Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-855.880 171.011İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.617.497 -8.086.261Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.617.311 -4.926.154İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8-27 -6.617.311 -4.926.154Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-347.475 -398.965İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9-27 -347.475 -398.965Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -4.335.720 -343.622Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.162.758 10.126İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8-27 3.162.758 10.126Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 158.369 474.171Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.036.950 118.546İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9-27 3.036.950 118.546İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.324.932 -3.020.363Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-983.012 -2.487.137Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.307.944 -533.226Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.018.772 -3.529.827Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler28 0 -4.658Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -360.302 -179.283YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.007.629 -1.100.745Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 9.228.691Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 0 9.228.691Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.007.629 -12.486.135Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -3.007.629 -12.486.135Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri0 2.156.699FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.670.587 5.188.579Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.670.587 5.188.579Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri7 1.670.587 5.188.579YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-678.572 374.066NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-678.572 374.066DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.019.769 7.644.267DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.341.197 8.018.333Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 12.341.197 13.019.769Ticari Alacaklar22.234.177 17.227.419İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 22.234.177 17.227.419Diğer Alacaklar520.249 172.774İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 520.249 172.774Stoklar10 39.037.186 34.701.466Peşin Ödenmiş Giderler4.064.392 3.477.673İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 4.064.392 3.477.673Diğer Dönen Varlıklar6.721.638 6.325.345İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 6.721.638 6.325.345ARA TOPLAM84.918.839 74.924.446TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR84.918.839 74.924.446DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar13 36.004.112 34.079.551Kullanım Hakkı Varlıkları15 7.118.200 2.474.737Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 177.083 184.840Ertelenmiş Vergi Varlığı28 1.486.658 1.019.070TOPLAM DURAN VARLIKLAR44.786.053 37.758.198TOPLAM VARLIKLAR129.704.892 112.682.644KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar33.186.704 29.503.551İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar33.186.704 29.503.551Banka Kredileri7 31.088.324 28.022.086Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 2.064.587 1.447.205Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 33.793 34.260Ticari Borçlar11.619.846 7.265.285İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 11.619.846 7.265.285Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 982.865 824.496Diğer Borçlar7.554.342 4.517.392İlişkili Taraflara Diğer Borçlar27 6.211.145 3.587.220İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.343.197 930.172Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.396.614 4.087.843İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 7.396.614 4.087.843Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 165.616 360.302Kısa Vadeli Karşılıklar731.540 130.996Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 731.540 130.996Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.922 17.748İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 16.922 17.748ARA TOPLAM61.654.449 46.707.613TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER61.654.449 46.707.613UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.586.027 3.767.267İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.586.027 3.767.267Banka Kredileri7 463.394 1.858.578Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 5.122.633 1.908.689Uzun Vadeli Karşılıklar1.371.909 1.175.207Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 1.371.909 1.175.207Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 2.246.558 2.052.218TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.204.494 6.994.692TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER70.858.943 53.702.305ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar58.845.949 58.980.339Ödenmiş Sermaye20 23.562.500 23.562.500Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 19.594.614 19.594.614Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)408.333 53.589Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)408.333 53.589Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 408.333 53.589Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler731.582 731.582Yasal Yedekler20 731.582 731.582Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 14.994.311 10.279.627Net Dönem Karı veya Zararı20 -445.391 4.758.427TOPLAM ÖZKAYNAKLAR58.845.949 58.980.339TOPLAM KAYNAKLAR129.704.892 112.682.644Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 23.462.483 17.694.278Satışların Maliyeti21 -19.284.492 -14.621.778TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.177.991 3.072.500BRÜT KAR (ZARAR)4.177.991 3.072.500Genel Yönetim Giderleri22 -2.356.553 -823.632Pazarlama Giderleri22 -47.713 -135.886Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 3.783.288 2.903.638Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -3.804.874 -2.352.857ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.752.139 2.663.763Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 0 215.370Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 0 -908FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.752.139 2.878.225Finansman Giderleri25 -2.411.125 -1.435.990SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-658.986 1.442.235Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri213.595 -433.848Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -165.616 -317.876Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 379.211 -115.972SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-445.391 1.008.387DÖNEM KARI (ZARARI)-445.391 1.008.387Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-445.391 1.008.387Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar354.744 231.157Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 460.706 308.209Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-105.962 -77.052Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26 -105.962 -77.052Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)354.744 231.157TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-90.647 1.239.544Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-90.647 1.239.544http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026708BIST