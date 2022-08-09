***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 23.562.500 19.594.614 65.480 442.144 6.145.743 4.188.162 53.998.643Diğer Düzeltmeler192.725 192.725Düzeltmelerden Sonraki Tutar23.562.500 19.594.614 65.480 442.144 6.339.468 4.188.162 54.191.368Transferler289.438 3.898.724 -4.188.162Dönem Karı (Zararı)1.008.387 1.008.387Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)229.849Dönem Sonu Bakiyeler20 23.562.500 19.594.614 295.329 731.582 10.237.192 1.008.387 55.429.604 55.429.604Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 23.562.500 19.594.614 53.589 731.582 10.279.627 4.758.427 58.980.339Hatalara İlişkin Düzeltmeler-43.743 -43.743Düzeltmelerden Sonraki Tutar23.562.500 19.594.614 53.589 731.582 10.235.884 4.758.427 58.936.596Transferler4.758.427 -4.758.427Dönem Karı (Zararı)1.051.468 1.051.468Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)244.593Dönem Sonu Bakiyeler20 23.562.500 19.594.614 298.182 731.582 14.994.311 1.051.468 60.232.657 60.232.657Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.903.967 2.698.287Dönem Karı (Zararı)1.051.468 609.242Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.051.468 609.242Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.966.534 5.161.169Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14 2.224.753 1.727.401Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.812.461 778.257Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.812.461 778.257Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.057.332 595.041Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 1.057.332 595.041Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.147.937 1.231.918Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 1.770.739 1.293.920Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 -622.802 -62.002Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 339.633 548.406Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-615.582 280.146İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.588.117 -2.530.706Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)3.049.566Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.057.570 -3.966.985İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8-27 -14.057.570 -3.966.985Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-115.481 -264.932İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9-27 -115.481 -264.932Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 1.033.955 -849.680Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.617.006 -3.537.838İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8-27 4.617.006 -3.537.838Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 286.539 127.271Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.455.389 1.227.950İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9-27 5.455.389 1.227.950İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-807.955 1.683.942Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.885.565 2.113.792Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.077.610 -429.850Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.429.885 3.239.705Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 0 -28.898Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -525.918 -512.520YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.646.158 -5.382.547Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 90.667Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 0 90.667Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.646.158 -5.473.214Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -4.646.158 -5.473.214FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.640.837 5.131.940Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.640.837 5.131.940Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri7 10.640.837 5.131.940YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.898.646 2.447.680NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.898.646 2.447.680DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.019.769 7.644.267DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.918.415 10.091.947Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 21.918.415 13.019.769Ticari Alacaklar30.095.330 17.227.419İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 30.095.330 17.227.419Diğer Alacaklar288.255 172.774İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 288.255 172.774Stoklar10 33.667.511 34.701.466Peşin Ödenmiş Giderler3.880.626 3.477.673İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 3.880.626 3.477.673Diğer Dönen Varlıklar7.807.957 6.325.345İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 7.807.957 6.325.345ARA TOPLAM97.658.094 74.924.446TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR97.658.094 74.924.446DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar13 36.516.470 34.079.551Kullanım Hakkı Varlıkları15 6.728.051 2.474.737Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 169.326 184.840Ertelenmiş Vergi Varlığı28 1.537.276 1.019.070TOPLAM DURAN VARLIKLAR44.951.123 37.758.198TOPLAM VARLIKLAR142.609.217 112.682.644KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar42.980.984 29.503.551İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar42.980.984 29.503.551Banka Kredileri7 40.555.761 28.056.346Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 2.425.223 1.447.205Ticari Borçlar13.653.030 7.265.285İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 13.653.030 7.265.285Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 1.111.035 824.496Diğer Borçlar9.972.781 4.517.392İlişkili Taraflara Diğer Borçlar27 8.388.300 3.587.220İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.584.481 930.172Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.183.202 4.087.843İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 5.183.202 4.087.843Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 324.015 360.302Kısa Vadeli Karşılıklar500.141 130.996Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 500.141 130.996Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.748İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 17.748ARA TOPLAM73.725.188 46.707.613TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER73.725.188 46.707.613UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.612.146 3.767.267İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.612.146 3.767.267Banka Kredileri7 0 1.858.578Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 4.612.146 1.908.689Uzun Vadeli Karşılıklar1.545.740 1.175.207Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 1.545.740 1.175.207Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 2.493.486 2.052.218TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.651.372 6.994.692TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER82.376.560 53.702.305ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar60.232.657 58.980.339Ödenmiş Sermaye20 23.562.500 23.562.500Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 19.594.614 19.594.614Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)298.182 53.589Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)298.182 53.589Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 298.182 53.589Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler944.582 731.582Yasal Yedekler20 944.582 731.582Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 14.781.311 10.279.627Net Dönem Karı veya Zararı1.051.468 4.758.427TOPLAM ÖZKAYNAKLAR60.232.657 58.980.339TOPLAM KAYNAKLAR142.609.217 112.682.644Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 65.940.476 34.583.696 42.477.993 16.889.418Satışların Maliyeti21 -54.983.240 -29.463.827 -35.698.748 -14.842.049TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.957.236 5.119.869 6.779.245 2.047.369BRÜT KAR (ZARAR)10.957.236 5.119.869 6.779.245 2.047.369Genel Yönetim Giderleri22 -4.836.702 -1.444.355 -2.480.149 -620.723Pazarlama Giderleri22 -189.845 -223.470 -142.132 -87.584Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 5.130.014 3.343.939 1.346.726 440.301Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -5.435.909 -3.279.910 -1.631.035 -927.053ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.624.794 3.516.073 3.872.655 852.310Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 0 333.910 0 118.540Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 0 -908 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.624.794 3.849.075 3.872.655 970.850Finansman Giderleri25 -4.233.693 -2.691.427 -1.822.568 -1.255.437SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.391.101 1.157.648 2.050.087 -284.587Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-339.633 -548.406 -553.228 -114.558Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -489.631 -553.732 -324.015 -235.856Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 149.998 5.326 -229.213 121.298SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.051.468 609.242 1.496.859 -399.145DÖNEM KARI (ZARARI)1.051.468 609.242 1.496.859 -399.145Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.051.468 609.242 1.496.859 -399.145Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar244.593 229.849 -110.151 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 317.653 298.505 -143.053 7.960Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-73.060 -68.656 32.902 -7.960Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26 -73.060 -68.656 32.902 -7.960Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)244.593 229.849 -110.151 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.296.061 839.091 1.386.708 -399.145Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.296.061 839.091 1.386.708 -399.145http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053528BIST