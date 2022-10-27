***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 23.562.500 19.594.614 65.480 442.144 6.145.743 4.188.162 53.998.643Hatalara İlişkin Düzeltmeler235.160 235.160Düzeltmelerden Sonraki Tutar20 23.562.500 19.594.614 65.480 442.144 6.380.903 4.188.162 54.233.803Transferler289.438 3.898.724 -4.188.162Dönem Karı (Zararı)2.393.255 2.393.255Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.638 6.638Dönem Sonu Bakiyeler20 23.562.500 19.594.614 53.589 731.582 10.279.627 4.758.427 58.980.339 58.980.339Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.562.500 19.594.614 53.589 731.582 10.235.884 4.758.427 58.936.596Hatalara İlişkin Düzeltmeler-43.743 -43.743Transferler4.758.427 -4.758.427Dönem Karı (Zararı)2.425.377 2.425.377Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29.452Dönem Sonu Bakiyeler20 23.562.500 19.594.614 83.041 731.582 14.994.311 2.425.377 61.391.425 61.391.425Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.666.492 4.431.644Dönem Karı (Zararı)2.425.377 2.393.255Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.425.377 2.393.255Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.324.106 5.897.653Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14 3.394.684 2.729.851Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.053.358 1.156.694Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 2.053.358 1.156.694Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.366.341 410.995Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 1.366.341 410.995Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.147.937 846.872Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 1.770.739 1.433.568Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 -622.802 -586.696Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 910.638 419.285Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-548.852 333.956İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-11.566.042 -3.328.909Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)3.160.655Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-25.321.723 -2.594.118İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8-27 -25.321.723 -2.594.118Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler96.460 -81.326İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9-27 96.460 -81.326Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -2.187.066 -5.177.399Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.596.080 -2.458.933İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8-27 7.596.080 -2.458.933Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 1.070.963 113.792Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.642.092 2.047.163İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9-27 4.642.092 2.047.163İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.537.152 1.661.257Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-5.617.429 2.013.025Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)8.154.581 -351.768Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-816.559 4.961.999Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -28.898Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -849.933 -501.457YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.421.161 -7.459.652Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri90.666Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 90.666Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.421.161 -7.550.318Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -9.421.161 -7.550.318FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.190.775 4.004.321Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri15.190.775 4.004.321Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri7 15.190.775 4.004.321YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.103.122 976.313NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.103.122 976.313DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.019.769 7.644.267DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.122.891 8.620.580Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 17.122.891 13.019.769Ticari Alacaklar41.118.586 17.227.419İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 41.118.586 17.227.419Diğer Alacaklar76.314 172.774İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 76.314 172.774Stoklar10 36.888.532 34.701.466Peşin Ödenmiş Giderler5.858.850 3.477.673İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 5.858.850 3.477.673Diğer Dönen Varlıklar9.561.597 6.325.345İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 9.561.597 6.325.345ARA TOPLAM110.626.770 74.924.446TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR110.626.770 74.924.446DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar13 40.129.003 34.079.551Kullanım Hakkı Varlıkları15 6.309.303 2.474.737Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 161.865 184.840Ertelenmiş Vergi Varlığı28 1.755.684 1.019.070TOPLAM DURAN VARLIKLAR48.355.855 37.758.198TOPLAM VARLIKLAR158.982.625 112.682.644KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar46.869.219 29.503.551İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar46.869.219 29.503.551Banka Kredileri7 45.105.699 28.056.346Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 1.763.520 1.447.205Ticari Borçlar16.632.104 7.265.285İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 16.632.104 7.265.285Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 1.895.459 824.496Diğer Borçlar9.159.484 4.517.392İlişkili Taraflara Diğer Borçlar27 7.328.271 3.587.220İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.831.213 930.172Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12.260.172 4.087.843İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 12.260.172 4.087.843Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 354.188 360.302Kısa Vadeli Karşılıklar630.028 130.996Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 630.028 130.996Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.748İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 17.748ARA TOPLAM87.800.654 46.707.613TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER87.800.654 46.707.613UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.921.831 3.767.267İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.921.831 3.767.267Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 4.921.831 1.908.689Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar7 1.858.578Uzun Vadeli Karşılıklar2.004.267 1.175.207Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 2.004.267 1.175.207Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 2.864.448 2.052.218TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.790.546 6.994.692TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER97.591.200 53.702.305ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar61.391.425 58.980.339Ödenmiş Sermaye20 23.562.500 23.562.500Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 19.594.614 19.594.614Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)83.041 53.589Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)83.041 53.589Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 83.041 53.589Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler944.582 731.582Yasal Yedekler20 944.582 731.582Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 14.781.311 10.279.627Net Dönem Karı veya Zararı2.425.377 4.758.427TOPLAM ÖZKAYNAKLAR61.391.425 58.980.339TOPLAM KAYNAKLAR158.982.625 112.682.644Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 101.370.918 49.842.891 35.430.442 15.259.195Satışların Maliyeti21 -81.849.889 -40.052.789 -26.866.649 -10.588.962TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.521.029 9.790.102 8.563.793 4.670.233BRÜT KAR (ZARAR)19.521.029 9.790.102 8.563.793 4.670.233Genel Yönetim Giderleri22 -8.206.899 -3.116.705 -3.370.197 -1.672.350Pazarlama Giderleri22 -277.046 -290.471 -87.201 -67.001Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 6.092.073 3.706.213 962.059 362.274Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -7.101.700 -3.959.849 -1.665.791 -679.939ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.027.457 6.129.290 4.402.663 2.613.217Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 597.258 263.348Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -908FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.027.457 6.725.640 4.402.663 2.876.565Finansman Giderleri25 -6.691.442 -3.913.100 -2.457.749 -1.221.673SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.336.015 2.812.540 1.944.914 1.654.892Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-910.638 -419.285 -571.005 129.121Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -843.819 -310.304 -354.188 243.428Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -66.819 -108.981 -216.817 -114.307SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.425.377 2.393.255 1.373.909 1.784.013DÖNEM KARI (ZARARI)2.425.377 2.393.255 1.373.909 1.784.013Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları2.425.377 2.393.255 1.373.909 1.784.013Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar29.452 6.638 -325.292 -223.211Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 38.249 8.621 -422.457 -297.844Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.797 -1.983 97.165 74.633Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26 -8.797 -1.983 97.165 74.633Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.452 6.638 -325.292 -223.211TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.454.829 2.399.893 1.048.617 1.560.802Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları2.454.829 2.399.893 1.048.617 1.560.802http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074800BIST