***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi2021 4. ÇeyrekDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarFinansal Durum Tablosu(Bilanço)-Gelir Tablosu-Nakit Akış TablosuDeğişikliğin NedeniBaşlığın Sehven Yanlış YazılmasıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiEtkisi yoktur.Açıklamalar18.02.2022 tarihinde yayınlanan 2021 4. çeyrek bağımsız denetim raporumuzda bulunan finansal tabloların (Finansal Durum Tablosu(Bilanço)-Gelir Tablosu-Nakit Akış Tablosu) başlık kısımlarında yer alan 'Bağımsız Denetimden Geçmemiş' ibareleri sehven yazılmış olup 'Bağımsız Denetimden Geçmiş' olarak revize edilecektir. Değişikliğin sayısal bir etkisi olmayıp Dönem Net Karına veya Zararına Etkisi bulunmamaktadır.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061836BIST