***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
09.09.2022 09:28
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
2021 4. Çeyrek
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal Durum Tablosu(Bilanço)-Gelir Tablosu-Nakit Akış Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Başlığın Sehven Yanlış Yazılması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Etkisi yoktur.
Açıklamalar
18.02.2022 tarihinde yayınlanan 2021 4. çeyrek bağımsız denetim raporumuzda bulunan finansal tabloların (Finansal Durum Tablosu(Bilanço)-Gelir Tablosu-Nakit Akış Tablosu) başlık kısımlarında yer alan 'Bağımsız Denetimden Geçmemiş' ibareleri sehven yazılmış olup 'Bağımsız Denetimden Geçmiş' olarak revize edilecektir. Değişikliğin sayısal bir etkisi olmayıp Dönem Net Karına veya Zararına Etkisi bulunmamaktadır.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061836
BIST
18:053.521
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 83,97
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
18:0518,2365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0135
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2094
18:0518,3285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0991
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
18:051.006,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,14
|Açılış
|: 1.006,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARAN
|26,18
|2.901.939.565
|% 10,00
|
|INVEO
|19,58
|175.218.116
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|4.004.888.599
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.409.858.953
|% 9,99
|
|DESA
|27,98
|62.899.712
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,53
|1.267.058
|% -9,95
|
|HEDEF
|9,07
|44.928.093
|% -7,54
|
|MTRKS
|35,44
|54.985.710
|% -7,08
|
|ITTFH
|2,14
|158.307.159
|% -5,73
|
|DOGUB
|9,64
|7.335.479
|% -5,12
|
|AKBNK
|15,92
|15.734.458.970
|% 5,08
|
|YKBNK
|9,13
|9.558.071.603
|% 7,29
|
|EREGL
|32,46
|8.464.783.401
|% 5,05
|
|THYAO
|73,40
|6.573.968.623
|% 0,55
|
|SISE
|26,20
|5.735.838.214
|% 1,16
|
|EKGYO
|5,11
|5.576.010.688
|% 4,50
|
|YKBNK
|9,13
|9.558.071.603
|% 7,29
|
|AKBNK
|15,92
|15.734.458.970
|% 5,08
|
|ISCTR
|12,44
|4.004.888.599
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.806.165.791
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2264
|18,2365
|% 0,07
|
|Euro
|18,3025
|18,3285
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,0707
|21,1764
|% 0,79
|
|Frank
|18,9102
|19,0241
|% 1,06
|
|Riyal
|4,8401
|4,8644
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|8,68
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|4,70
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|9,00
|
|Tam
|6.758
|6.851
|22,00
|
|Yarım
|3.293
|3.349
|11,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.673
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,87
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|0,16
|
|B. Petrol
|92,28
|92,28
|3,13
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58GZNMI
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 632, 636 adet işlem
-
17:57RALYH
Yüzde 7.50 oranında artışla 21.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 735, 767 adet işlem
-
17:56HURGZ
Yüzde 9.62 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 927, 812 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde 7.08 oranında artışla 12.25 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 869, 303 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 56 artarak (% 2.66 ) 3, 152