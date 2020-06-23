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***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.06.2020 16:27
GÜNCEL HABERLER



***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 takvim yılı için bağımsız denetçi seçimi gündemiyle yapılacak genel kurul toplantısıdır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 22.06.2020
Genel Kurul Tarihi 17.07.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYLİKDÜZÜ
Adres Adnan Kahveci Mh. Çalışlar Cd.NO:24/1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve başkanlık divanının seçilmesi,
2 - 2020 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ‘nin seçimi,
3 - Denetimden Sorumlu komite üyelerinin Başkan:Asım TAKTAK Üye:Alper DURAZ olacak şekilde değiştirilmesi,
4 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 davet metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852499


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Altın Gr. 389 389 3,19  
Cumhuriyet 2.526 2.539 15,80  
Tam 2.592 2.603 16,30  
Yarım 1.263 1.273 8,00  
Çeyrek 633 638 4,00  
Gümüş.Ons 17,91 17,94 0,17  
Gümüş Gr. 3,96 3,97 0,07  
B. Petrol 43,34 43,34 0,26  
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