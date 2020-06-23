***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.06.2020 16:27
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 takvim yılı için bağımsız denetçi seçimi gündemiyle yapılacak genel kurul toplantısıdır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 22.06.2020
Genel Kurul Tarihi 17.07.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYLİKDÜZÜ
Adres Adnan Kahveci Mh. Çalışlar Cd.NO:24/1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve başkanlık divanının seçilmesi,
2 - 2020 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ‘nin seçimi,
3 - Denetimden Sorumlu komite üyelerinin Başkan:Asım TAKTAK Üye:Alper DURAZ olacak şekilde değiştirilmesi,
4 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 davet metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852499
BIST
16:35116.066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 875,59
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.555
16:356,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0127
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8614
En Düşük
6,8383
16:357,7730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0644
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7768
En Düşük
7,6969
16:35388,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,18
|Açılış
|: 388,47
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
389,85
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|8,47
|43.783.027
|% 10,00
|
|ULAS
|4,54
|8.537.789
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|113.257.320
|% 9,86
|
|SAMAT
|2,34
|17.781.758
|% 9,86
|
|MNDRS
|3,68
|46.632.523
|% 9,85
|
|EKIZ
|11,45
|7.192.789
|% -9,98
|
|TACTR
|6,01
|597.464
|% -9,90
|
|EGCYO
|1,43
|1.050.998
|% -9,49
|
|ARTI
|2,18
|656.907
|% -9,17
|
|TSPOR
|7,76
|640.145.389
|% -7,62
|
|KRDMD
|2,97
|1.201.637.300
|% 2,06
|
|KARSN
|2,74
|958.525.901
|% 7,45
|
|PETKM
|4,18
|939.923.098
|% 1,46
|
|GARAN
|8,50
|685.228.676
|% -0,23
|
|TSPOR
|7,76
|640.145.389
|% -7,62
|
|SKBNK
|1,42
|574.849.717
|% 5,97
|
|KRDMD
|2,97
|1.201.637.300
|% 2,06
|
|KARSN
|2,74
|958.525.901
|% 7,45
|
|ODAS
|2,16
|600.969.368
|% 1,89
|
|EKGYO
|1,95
|452.708.165
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5316
|8,5744
|% 0,25
|
|Frank
|7,2376
|7,2812
|% 0,61
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|8,00
|
|Altın Gr.
|389
|389
|3,19
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.539
|15,80
|
|Tam
|2.592
|2.603
|16,30
|
|Yarım
|1.263
|1.273
|8,00
|
|Çeyrek
|633
|638
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,94
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,07
|
|B. Petrol
|43,34
|43,34
|0,26
|