***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 takvim yılı için bağımsız denetçi seçimi gündemiyle yapılacak genel kurul toplantısıdır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 22.06.2020Genel Kurul Tarihi 17.07.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYLİKDÜZÜAdres Adnan Kahveci Mh. Çalışlar Cd.NO:24/1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve başkanlık divanının seçilmesi,2 - 2020 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ‘nin seçimi,3 - Denetimden Sorumlu komite üyelerinin Başkan:Asım TAKTAK Üye:Alper DURAZ olacak şekilde değiştirilmesi,4 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 davet metni.pdf - İlan MetniEK: 2 vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852499BIST