***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 17.07.2020 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı sonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 22.06.2020Genel Kurul Tarihi 17.07.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYLİKDÜZÜAdres Adnan Kahveci Mh. Çalışlar Cd.NO:24/1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve başkanlık divanının seçilmesi,2 - 2020 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ‘nin seçimi,3 - Denetimden Sorumlu komite üyelerinin Başkan:Asım TAKTAK Üye:Alper DURAZ olacak şekilde değiştirilmesi,4 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 davet metni.pdf - İlan MetniEK: 2 vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin17.07.2020 tarihliOlağanüstü Genel Kurul Toplantı TutanağıBayrak EBT Taban Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi' nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 17.07.2020 tarihinde, saat 14:00' de, Adnan Kahveci Mahallesi Çalışlar Cad. No:24/1 Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.07.2020 tarih ve 55892504 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi M.Zafer KARAKOÇ gözetiminde gerçekleştirilmiştir.Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.06.2020 tarih ve 10105 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sayfasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır.Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 23.562.500,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 23.562.500 adet hissenin karar yeter sayısı olan 12.000.000 adet, 12.000.000 TL nominal değerli hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantının TTK' nın 1527. Maddesine göre Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Turgut BAYRAK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.1. Açılış ve başkanlık divanı seçimi yapıldı Toplantı Başkanlığına Turgut BAYRAK oy birliği ile seçildi.2. 2020 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali müşavirlik A.Ş.'nin seçimi teklif edildi oy birliği ile kabul edildi.3. Yönetim kurulu komitelerinden Denetimden Sorumlu Komite'nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.Denetimden sorumlu komite başkanı: Asım TAKTAKDenetimden sorumlu komite üyesi: Alper DURAZ4.Dilek, temenniler ve kapanış.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 tutanak.pdf - TutanakEK: 2 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860287BIST