***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı hesap dönemi olağan E-genel kurul toplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 25.02.2021Genel Kurul Tarihi 29.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYLİKDÜZÜAdres ADNAN KAHVECİ MAHALLESİ ÇALIŞLAR CADDESİ NO:24/1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,2 - E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,4 - 2020 yılı finansal tabloların ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - 2020 yılı ve geçmiş yıl karlarının dağıtılmasına ilişkin kar dağıtım politikasının belirlenmesi,6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı huzur haklarının belirlenmesi,8 - 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi kuruluşunun belirlenmesi,9 - (II-17.1) nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5.Md. 1.Fıkrası gereğince uyulması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında değerlendirilmesi gereken türden iş ve işlemlerin hesap dönemi içinde gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda genel kurula bilgi verilmesi,10 - Dilek temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurula Çağrı İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 BAYRAK EBT 2020Q4 FAALİYET RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 bağımsız denetim raporu-BayrakEBT-2020-4q.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912877BIST