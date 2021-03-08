***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.03.2021 18:32
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar dağıtım tablosu eklenmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 25.02.2021
Genel Kurul Tarihi 29.03.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYLİKDÜZÜ
Adres ADNAN KAHVECİ MAHALLESİ ÇALIŞLAR CADDESİ NO:24/1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2 - E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2020 yılı finansal tabloların ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 2020 yılı ve geçmiş yıl karlarının dağıtılmasına ilişkin kar dağıtım politikasının belirlenmesi,
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı huzur haklarının belirlenmesi,
8 - 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi kuruluşunun belirlenmesi,
9 - (II-17.1) nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5.Md. 1.Fıkrası gereğince uyulması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında değerlendirilmesi gereken türden iş ve işlemlerin hesap dönemi içinde gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda genel kurula bilgi verilmesi,
10 - Dilek temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurula Çağrı İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 BAYRAK EBT 2020Q4 FAALİYET RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 bağımsız denetim raporu-BayrakEBT-2020-4q.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916179
BIST