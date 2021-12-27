***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 27.01.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 27.12.2021Genel Kurul Tarihi 27.01.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.01.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYLİKDÜZÜAdres Adnan Kahveci Mh. Çalışlar Cd. No:24/1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,2 - E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2022 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi kuruluşunun Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi4 - Şirket ana sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6.maddesinde düzenlenen kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL'sına çıkarılmasına ilişkin 21.12.2021 tarih 2021/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın genel kurul onayına sunulması,5 - Dilek temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 davet metni onaylı.pdf - İlan MetniEK: 2 Vekâletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 KSS YKK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986457BIST