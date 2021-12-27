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***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.12.2021 18:24
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 27.01.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 27.12.2021
Genel Kurul Tarihi 27.01.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.01.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYLİKDÜZÜ
Adres Adnan Kahveci Mh. Çalışlar Cd. No:24/1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2 - E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2022 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi kuruluşunun Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi
4 - Şirket ana sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6.maddesinde düzenlenen kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL'sına çıkarılmasına ilişkin 21.12.2021 tarih 2021/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın genel kurul onayına sunulması,
5 - Dilek temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 davet metni onaylı.pdf - İlan Metni
EK: 2 Vekâletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 KSS YKK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986457


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ISKPL 5,39 103.797.929 % 10,00  
KARYE 14,85 48.140.830 % 10,00  
QNBFL 86,35 493.287 % 10,00  
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Altın Ons 1.812 1.813 6,89  
Altın Gr. 669 669 30,91  
Cumhuriyet 4.443 4.510 -12,00  
Tam 4.426 4.543 -10,28  
Yarım 2.139 2.197 -4,97  
Çeyrek 1.073 1.099 -2,48  
Gümüş.Ons 23,05 23,07 0,09  
Gümüş Gr. 8,51 8,52 0,39  
B. Petrol 78,16 78,16 2,37  
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