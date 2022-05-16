***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Olağan Genel KurulYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 16.05.2022Genel Kurul Tarihi 16.06.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.06.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ESENYURTAdres Barbaros hayrettin paşa mahallesi 1999 sk.no:9 34522 Esenyurt/İstanbul-HİLTON GARDEN INNGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi2 - E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi3 - 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi4 - 2021 yılı finansal tabloların ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi5 - 2021 yılı hesap dönemi karından TTK ve esas sözleşme gereği yasal yedek akçenin ayrıldıktan sonra ki kalan tutarın ve geçmiş yıllar karının dağıtılmasına ilişkin kar dağıtım politikasının belirlenmesi6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri7 - Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin uzatılması,8 - Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı için huzur haklarının belirlenmesine9 - (II-17.1) nolu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 5.md 1.fıkrası gereğince uyulması zorunlu olan kurumsal yönetim ilkelerinden 1.3.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında değerlendirilmesi gereken türden iş ve işlemlerin hesap dönemi içinde gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda genel kurula bilgi verilmesi10 - Dilek temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 olağan genel kurul Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Genel Kurul Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Vekaletname 2021 GK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 BAYRAK EBT 2021Q4 FAALİYET RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 BDR-BayrakTaban-2021-4q.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk Açıklamalar2021 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Davetihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030669BIST