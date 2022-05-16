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***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.05.2022 18:54
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Olağan Genel Kurul
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 16.05.2022
Genel Kurul Tarihi 16.06.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ESENYURT
Adres Barbaros hayrettin paşa mahallesi 1999 sk.no:9 34522 Esenyurt/İstanbul-HİLTON GARDEN INN

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi
2 - E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
4 - 2021 yılı finansal tabloların ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
5 - 2021 yılı hesap dönemi karından TTK ve esas sözleşme gereği yasal yedek akçenin ayrıldıktan sonra ki kalan tutarın ve geçmiş yıllar karının dağıtılmasına ilişkin kar dağıtım politikasının belirlenmesi
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin uzatılması,
8 - Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı için huzur haklarının belirlenmesine
9 - (II-17.1) nolu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 5.md 1.fıkrası gereğince uyulması zorunlu olan kurumsal yönetim ilkelerinden 1.3.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında değerlendirilmesi gereken türden iş ve işlemlerin hesap dönemi içinde gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda genel kurula bilgi verilmesi
10 - Dilek temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 olağan genel kurul Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Vekaletname 2021 GK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 BAYRAK EBT 2021Q4 FAALİYET RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 BDR-BayrakTaban-2021-4q.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
2021 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Daveti





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030669


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Cumhuriyet 6.080 6.172 -24,00  
Tam 6.055 6.211 -19,78  
Yarım 2.926 3.004 -9,57  
Çeyrek 1.468 1.502 -4,79  
Gümüş.Ons 21,51 21,54 0,41  
Gümüş Gr. 10,76 10,77 0,25  
B. Petrol 114 114 2,80  
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