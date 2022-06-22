***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 16.06.2022 TARİHLİ 2021 OLAĞAN GENEL KURUL TESCİLİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 16.05.2022Genel Kurul Tarihi 16.06.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.06.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ESENYURTAdres Barbaros hayrettin paşa mahallesi 1999 sk.no:9 34522 Esenyurt/İstanbul-HİLTON GARDEN INNGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi2 - E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi3 - 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi4 - 2021 yılı finansal tabloların ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi5 - 2021 yılı hesap dönemi karından TTK ve esas sözleşme gereği yasal yedek akçenin ayrıldıktan sonra ki kalan tutarın ve geçmiş yıllar karının dağıtılmasına ilişkin kar dağıtım politikasının belirlenmesi6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri7 - Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin uzatılması,8 - Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı için huzur haklarının belirlenmesine9 - (II-17.1) nolu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 5.md 1.fıkrası gereğince uyulması zorunlu olan kurumsal yönetim ilkelerinden 1.3.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında değerlendirilmesi gereken türden iş ve işlemlerin hesap dönemi içinde gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda genel kurula bilgi verilmesi10 - Dilek temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 olağan genel kurul Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Genel Kurul Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Vekaletname 2021 GK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 BAYRAK EBT 2021Q4 FAALİYET RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 BDR-BayrakTaban-2021-4q.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 16.06.2022 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIBayrak EBT Taban Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi' nin Olağan Genel Kurul toplantısı 16.06.2022 tarihinde, saat 14:00' de, Barbaros hayrettinpaşa mahallesi 1999 sk.no:9 34522 HİLTON GARDEN INN İSTANBUL/Esenyurt adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.06.2022 tarih ve 75605880 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi Ayten KURŞUN gözetiminde gerçekleştirilmiştir.Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23.05.2022 tarih ve 10582 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sayfasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır.Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 23.562.500,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 23.562.500 adet hissesinden 9.651.500 adet hissesinin asaleten fiziki olarak, 2546 adet hissesinin de elektronik ortamdan toplantıya katıldığı ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşme de öngörülen yeterli çoğunluğun mevcut olduğu görülmüş olup, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Turgut BAYRAK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.1. Açılış ve başkanlık divanı seçimi yapıldı Toplantı Başkanlığına Sayın Turgut BAYRAK'ın seçilmesine tutanak yazmanlığına ve oy toplayıcılığına Sayın Ferhat ÇİMAGİL'in seçilmesine katılanların oy çokluğuyla seçildi. Genel kurul toplantı başkanı gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yönteminin kullanılacağı ve dijital ortamdaki pay sahiplerinin gündem maddelerinin oylama sürelerinin 2 dakika ile sınırlı olduğunu belirtti ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.2. Toplantı başkanına hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.3. 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu önceden ortakların incelemesine sunulmuş olmasından ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayımlanmış olmasından dolayı okundu sayılması genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.4. 2021 yılı finansal tabloların ve 31.12.2021 tarihli Bağımsız Denetçi Raporunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olmasından ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayımlanmış olmasından dolayı okundu sayılması genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.5. 2021 yılı hesap dönemi karından TTK ve esas sözleşme gereği yasal yedek akçenin ayrıldıktan sonraki kalan tutarın ve geçmiş yıllar karının dağıtılmaması hususu yönetim kurulu tarafından genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.6. Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.(Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)7. Şirket yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl görev yapmak üzere Sayın Turgut BAYRAK (TCK:53617556828), Sayın Melek Yüksel BAYRAK (TCKN:10122007788) ve Sayın İlker ARABACI (TCKN:21637600432)'nın seçilmelerine, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Sayın Asım TAKTAK(TCKN:12781436596) ve Sayın Kader Güneş ONAT (TCKN:30901940860)'ın seçilmelerine, genel kurul toplantısına müteakip yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında şirketin temsil ve ilzamına ilişkin hususlar ile yönetim kurulu üyelerinin görev taksimlerinin yapılması hususu, genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.8. Mevcut yönetim kurulu üyelerinden Sayın Turgut BAYRAK 15.000 TL, Sayın İlker ARABACI 15.000 TL, Sayın Asım TAKTAK 15.000 TL, Sayın Kader Güneş ONAT 15.000 TL, brüt huzur hakkı ödenmesi genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.9. (II-17.1) nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5.Md. 1.Fıkrası gereğince uyulması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında değerlendirilmesi gereke