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***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.06.2023 18:10
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 15.06.2023
Genel Kurul Tarihi 13.07.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.07.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYLİKDÜZÜ
Adres Adnan Kahveci Mahallesi Çalışlar Caddesi No:24 Beylikdüzü/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
2 - E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
4 - 2022 yılı finansal tabloların ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
5 - 2023 yılı hesap dönemi için genel kurul öncesi yönetim kurulu kararıyla seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması
6 - 2022 yılı hesap dönemi karından TTK ve esas sözleşme gereği yasal yedek akçenin ayrıldıktan sonra ki kalan tutarın ve geçmiş yıllar karının dağıtılıp dağıtılmamasına ilişkin kar dağıtım politikasının belirlenmesi
7 - Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
8 - 2022 yılı içerisinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin, yerlerine seçilen mevcut yönetim kurulu üyelerinin genel kurulda ayrı ayrı onaylanması
9 - Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı için huzur haklarının belirlenmesi
10 - Şirketin bağış ve yardım politikasının onaylanıp 2023 yılı için üst sınırının belirlenmesi
11 - SPK'nun 28/10/2022 tarihli E-29833736-110.10.10-27917 sayılı yazısına istinaden II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 11/2 nci maddesine aykırı hareket edilmesi sebebi ile uygulanan idari para cezası hakkında bilgilendirme yapılması ve sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin görüşülmesi
12 - (II-17.1) nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5.Md. 1.Fıkrası gereğince uyulması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında değerlendirilmesi gereken türden iş ve işlemlerin hesap dönemi içinde gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda genel kurula bilgi verilmesi
13 - Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Dilek temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Davet Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Bağış Ve Yardım Politikası pdf.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 2022 Faaliyet Raporu-sıkıştırılmış.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 BDR-BayrakTaban-2022-4q-sıkıştırılmış.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7 bilal naz özgeçmiş.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8 emin kaan kaya özgeçmiş.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 9 hamit gören özgeçmiş.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 10 ibrahim ferşat özgeçmiş.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 11 mustafa sami cüceloğlu özgeçmiş.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 12 Ek Açıklamalar-sıkıştırılmış.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 13 EminKaanKaya Bağımsızlık beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 14 HamitGören Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti
Kar payı dağıtımı yapılmayacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159135


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