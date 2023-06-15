***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul DavetiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 15.06.2023Genel Kurul Tarihi 13.07.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.07.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYLİKDÜZÜAdres Adnan Kahveci Mahallesi Çalışlar Caddesi No:24 Beylikdüzü/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi2 - E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi3 - 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi4 - 2022 yılı finansal tabloların ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi5 - 2023 yılı hesap dönemi için genel kurul öncesi yönetim kurulu kararıyla seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması6 - 2022 yılı hesap dönemi karından TTK ve esas sözleşme gereği yasal yedek akçenin ayrıldıktan sonra ki kalan tutarın ve geçmiş yıllar karının dağıtılıp dağıtılmamasına ilişkin kar dağıtım politikasının belirlenmesi7 - Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri8 - 2022 yılı içerisinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin, yerlerine seçilen mevcut yönetim kurulu üyelerinin genel kurulda ayrı ayrı onaylanması9 - Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı için huzur haklarının belirlenmesi10 - Şirketin bağış ve yardım politikasının onaylanıp 2023 yılı için üst sınırının belirlenmesi11 - SPK'nun 28/10/2022 tarihli E-29833736-110.10.10-27917 sayılı yazısına istinaden II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 11/2 nci maddesine aykırı hareket edilmesi sebebi ile uygulanan idari para cezası hakkında bilgilendirme yapılması ve sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin görüşülmesi12 - (II-17.1) nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5.Md. 1.Fıkrası gereğince uyulması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında değerlendirilmesi gereken türden iş ve işlemlerin hesap dönemi içinde gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda genel kurula bilgi verilmesi13 - Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi14 - Dilek temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Davet Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Bağış Ve Yardım Politikası pdf.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 2022 Faaliyet Raporu-sıkıştırılmış.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 BDR-BayrakTaban-2022-4q-sıkıştırılmış.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 7 bilal naz özgeçmiş.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 8 emin kaan kaya özgeçmiş.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 9 hamit gören özgeçmiş.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 10 ibrahim ferşat özgeçmiş.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 11 mustafa sami cüceloğlu özgeçmiş.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 12 Ek Açıklamalar-sıkıştırılmış.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 13 EminKaanKaya Bağımsızlık beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 14 HamitGören Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk Açıklamalar2022 Yılı Olağan Genel Kurul DavetiKar payı dağıtımı yapılmayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159135BIST