***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeni01.02.2022 tarihli 2022/01 Yönetim kurulu kararı ile Bedelli sermaye artırımı başvurumuza ilişkin kararımızın ileri bir tarihte tekrar değerlendirmek üzere geri çekilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024524BIST