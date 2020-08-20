***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHalka arz esnasında KAP ve şirketin resmi internet sitesinde yayınlanan Fiyat Tespit Raporu'ndaki varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin hazırlanan raporu değerli yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870388BIST