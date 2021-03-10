***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar22.06.2013 tarih ve VII/128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 maddesi uyarınca halka arz sürecinde aracı kurum tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu'ndaki varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediğine dair hazırlanan raporu yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916869BIST