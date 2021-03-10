***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
10.03.2021 17:16
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.06.2013 tarih ve VII/128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 maddesi uyarınca halka arz sürecinde aracı kurum tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu'ndaki varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediğine dair hazırlanan raporu yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916869
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|303,60
|727.315
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|1.226,30
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|
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|20,48
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|37,72
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|VKFYO
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|
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|GUBRF
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|993.383.877
|% 3,15
|
|GARAN
|9,14
|2.793.526.592
|% 1,33
|
|PETKM
|6,25
|1.082.975.395
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,39
|376.774.919
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|KRDMD
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|ODAS
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|Satış
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|Dolar
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|7,5444
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|
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|Satış
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