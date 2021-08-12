***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2013 Tarih ve VII/128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi uyarınca hazırlanan halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin rapor ekte sunulmuştur.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957791BIST