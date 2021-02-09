***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyükçekmece Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniYasal Beyan ZorunluluğuMali Tablonun Verilme Tarihi08/02/2020AçıklamalarEkli mali tablo, 01.01.2020-31.12.2020 dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Büyükçekmece Vergi Dairesi'ne verilmiş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908666BIST